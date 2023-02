En 2022, le bilan de la sécurité routière s’enfonce dans le rouge

L’année 2022 se conclut sur une mauvaise note pour la sécurité routière. Pour cause : 3 541 personnes seraient décédées en 2022 sur les routes de France métropolitaine ou d’outre-mer, soit une augmentation de la mortalité de 1,3% par rapport à 2019 et même de +10% par rapport à 2021.

Si les résultats définitifs de la sécurité routière pour 2022 seront publiés en mai 2023, l’ONISR (Observatoire national interministériel de la sécurité routière) vient de faire paraître une première photographie fiable de l’année qui vient de s’achever en termes de mortalité routière. La reprise des déplacements en 2021 ayant été nuancée par une période de confinement en avril alors que 2022 étant revenu à la normal, il était logique que les chiffres de l’an passé s’affichent au-dessus de ceux d’il y a deux ans. Toutefois, la mortalité est repartie à la hausse plus intensément qu'attendu, dépassant même celle de 2019, année de référence pré-pandémie.

Ainsi en 2022, 3 541 personnes auraient perdu la vie sur les routes de France métropolitaine et d’Outre-mer, dont 3 260 décédant dans les 30 jours suivant leur accident. Au total, ce bilan de la mortalité routière en 2022 s’avèrerait supérieur de +1,3% par rapport à 2019 et de +10,1% par rapport à 2021. Parmi ses victimes, 484 étaient des piétons, 34 des utilisateurs d'engins de déplacement personnel (de type trottinettes électriques), 244 des cyclistes, 715 des usagers de deux-roues motorisés (soit 22% du total pour moins de 2 % du trafic motorisé) et 1 563 des occupants de voitures (soit 48% de l’ensemble).

Les seniors de 65 ans ou plus constituent, eux, la tranche d’âge la plus impactée avec 875 tués, devant les jeunes de 18-24 ans au nombre de 552, les adolescents de 14-17 ans (98) ou les enfants de 13 ans ou moins (58). En résumé, en 2022, environ 50 personnes sont décédées pour 1 million d’habitants sur les axes tricolores.

Moins de blessés mais plus d’hommes tués

D’après les estimations communiquées par l’ONISR, 236 000 personnes auraient été blessées en 2022 sur les routes de France métropolitaine, dont 16 000 gravement. Des résultats à l’évolution, cette fois, décroissante puisque en baisse de 1,3% par rapport à 2019 et -1,7% comparé à 2021.

Malgré cette légère amélioration, 75 % des blessés graves seraient de sexe masculin. Un ratio qui coïncide avec un phénomène d’aggravation de la mortalité routière chez les hommes. En 2022, le nombre de tués de sexe masculin a en effet augmenté de 1,4% alors que le nombre de tués de sexe féminin s’affiche en déclin de 2,7%. Une triste tendance encore plus flagrante sur certains modes de déplacement à l’image du vélo (50 cyclistes masculins tués à e plus en 2022 par rapport à 2019) ou des EDPm (18 victimes hommes supplémentaires).