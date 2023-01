En 2023, Power Dot compte implanter 6 000 points de charge rapides

L’opérateur spécialiste de la charge rapide et ultra-rapide ambitionne d’installer 6 000 points de charge en France en 2023, soit dix fois plus qu’en 2022. Une croissance qui répond aux besoins d’étoffer le maillage de bornes électriques dans l'Hexagone.

2022 a constitué une année charnière pour l’entreprise arrivée en France en 2020, Power Dot. Au cours de l’année passée, cet opérateur de points de charge a en effet renforcé son rôle de leader des infrastructures de recharge de véhicules électriques dans les espaces commerciaux en concluant plus de 900 partenariats d’envergure avec des enseignes comme Action, Cora, Mr Bricolage ou encore Accor. Des collaborations qui ont permis l’ouverture de 569 points de charge rapides sur 141 sites. Un total de plus de 800 points de charge désormais en service que Power Dot entend toutefois pulvériser en 2023 avec le déploiement prévu de 6 000 points de charge rapides.

Pour y parvenir et ainsi couvrir 95 % des départements de France métropolitaine, Power Dot a notamment levé 150 millions d’euros auprès d’Antin Infrastructure Partners en mai 2022. L’opérateur a également amorcé une expansion stratégique en Belgique où plus de 100 points de charge seront mis en service cette année. Power Dot a également su consolider sa relation avec le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité Enedis avec la signature d’une convention nationale et régionale assurant à l’opérateur de bénéficier d’un soutien administratif clé dans chaque région. Autant de leviers de croissance qui permettent à l’opérateur d’être en avance sur ses objectifs, puisque le but était initialement d’implanter 7 000 points de charge rapides d’ici à 2025.

Une popularité accrue du réseau de recharge Power Dot

Power Dot conforte également ses ambitions d’extension de son réseau en constatant une utilisation bondissante de ses bornes. Une augmentation de consommation de + 42 % a en effet été enregistrée entre le premier et le deuxième semestre 2022. La consommation moyenne sur les bornes de recharge rapides Power Dot a, elle, été de 43,5 kWh pour une durée moyenne de 33 minutes, soit 141 km d’autonomie récupérés en moyenne et un prix moyen de recharge de 8,11 euros pour 100 km. Sans oublier qu’au total, les recharges sur le réseau Power Dot ont permis d’économiser plus de 800 tonnes de CO2 en France en 2022.

En dehors de ces objectifs quantitatifs concernant ses infrastructures, Power Dot envisage d’importantes avancées technologiques en développant sa propre interface utilisateur, nouveauté disponible dès le premier trimestre 2023. « Après avoir renforcé notre ancrage sur tous nos marchés l’année dernière, nous poursuivrons en 2023 nos efforts pour accomplir notre mission : accélérer la transition vers la mobilité durable en rendant la recharge de voitures aussi simple que recharger son smartphone », conclut Matthieu Dischamps, directeur France de Power Dot.