En août, Tesla dépasse 27 % de parts du marché des voitures électriques en France

Sur un marché français des véhicules particuliers neufs en croissance de 24,3 % en août 2023, les ventes de voitures électriques affichent une croissance de 59,7 %. Tesla reste intouchable devant Peugeot et MG. Renault inquiète avec une Megane E-Tech qui continue de dévisser.

Le marché français des VPN affiche une progression de 24,3 % en août 2023, à 113 599 immatriculations. On le dit et on le répète, cette croissance certes notable était attendue par rapport aux effets de rattrapage sur les livraisons des constructeurs automobiles. Le segment des véhicules utilitaires neufs ressort à 21 789 immatriculations sur le mois (+ 17,5 %).

Au cumul des huit premiers mois de 2023, le marché français des voitures particulières neuves affiche une croissance significative de 16,6 %, avec un total de 1,32 millions de véhicules immatriculés. La hausse est plus modérée sur le marché des véhicules utilitaires neufs (+ 6,8 %, pour 242 288 immatriculations de VUL).

En nette progression, les voitures électriques représentent 17 % du marché français en août 2023

Au niveau du mix énergétique, les voitures électriques (BEV) ont retrouvé de l’allant avec une pénétration de 17 %, meilleur mois de 2023 avec juin et mars. Les modèles hybrides rechargeables (PHEV) s’octroient 8,9 % du marché.

Sur les huit premiers mois de l’année, les véhicules électriques (BEV) représentent 15,4 % du marché automobile français des véhicules neufs et les hydrides rechargeables maintiennent leurs positions (8,9 %).

Depuis le début de l’année, c’est toujours l’essence qui domine le mix énergétique français des voitures neuves (37,9 %), tandis que le diesel perd encore du terrain (10,3 % de part). Comme le relève Marie-Laure Nivot, responsable Intelligence Marché chez AAA-DATA, les véhicules hybrides (HEV) rencontrent aussi un vif succès et s’affichent à 23,4 % de parts de marché, quasiment deux points de plus en l’espace d’un an seulement. Notons enfin que les autres énergies représentent 4,1 du mix français, principalement portées par le GPL.

Au niveau des marques automobiles qui sont les plus performantes en volume sur les ventes de véhicules 100 % électriques, on retrouve un top 10 très classique en août 2023.

Top 10 des marques ayant vendu le plus de véhicules électriques en août 2023

Rang Marque Volume BEV août 2023 Evo vs août 2022 8 mois 2023 Evo vs 8 mois 2022 1 Tesla 5 365 + 460,6 % 35 261 + 175,9 % 2 Peugeot 2 334 + 54,6 % 19 798 + 18 % 3 MG 2 054 + 410,9 % 14 205 + 373,8 % 4 Fiat 1 609 + 21,3 % 15 148 + 34,3 % 5 Renault 1 418 -46,9 % 20 322 -18,9 % 6 Dacia 1 379 + 39,5 % 18 589 + 71,3 % 7 Volkswagen 617 -20,5 % 7 376 + 70,7 % 8 Hyundai 577 + 15,1 % 5 838 -3,5 % 9 Kia 545 -7,6 % 5 257 -3,6 % 10 Mini 503 + 71,6 % 4 042 + 27,9 %

(Source : AAA DATA)

On peut relever qu’Opel est sortie du top 10 d’août 2023 (309 véhicules électriques immatriculés, -21,9 %), mais que la marque au blitz reste dans le top 10 des huit premiers mois de l’année pour quelques unités (4 121 BEV immatriculés, + 25,2 %).

Les top modèles par marque en août 2023

Tesla Model Y 3 051 Peugeot e-208 1 915 MG MG4 1 598 Fiat 500 e 1 609 Renault Megane E-Tech 791 Dacia Spring 1 379 Volkswagen ID.3 285 Hyundai Kona Electric 341 Kia Niro Electric 341 Mini Mini Electric 503 Source : AAA DATA

Warning pour la Megane E-Tech de Renault qui coule à pic en volume depuis quelques mois, alors que selon les modélisations d'usage, le véhicule est encore dans un cycle commercial porteur.

Les marques automobiles premium toujours à la peine sur l’électrification des ventes

Dans le périmètre du premium, en août 2023, DS reste toujours en retrait avec 153 immatriculations de véhicules 100 % électriques (DS3 Crossback). BMW a pris le lead avec 711 immatriculations devant Audi (243 immatriculations) et Mercedes-Benz (182 immatriculations). Notons que si nous intégrons Mini dans ce périmètre, la marque se hisse sur la deuxième marche du podium, pour le bonheur du groupe BMW. Volvo est plus en retrait en août (113 immatriculations), mais au premier semestre, la marque du groupe Geely est du pied du podium (2 062 immatriculations). Un podium qui se décline comme suite : BMW (3 526 immatriculations), devant Audi (2 573 immatriculations) et Mercedes-Benz (2 269 immatriculations). Hors Mini, s’entend.

Lotus envoie un premier signal avec son SUV Electre

Deux marques chinoises avaient fait leur apparition dans le radar des immatriculations de véhicules électriques en avril et amorcent doucement leur déploiement : BYD avec 10 nouvelles immatriculations en août (111 au total) et Leapmotor, qui serait en pourparlers avec Stellantis, avec 13 nouvelles T03 en août (197 au total).

Relevons enfin les premières immatriculations du modèle Electre chez Lotus, avec 18 unités. Un SUV bien né dont le lancement est un succès sur tous les fronts, et qui devrait se muer en blockbuster pour la marque du groupe Geely. De quoi faire bouger les lignes dans le périmètre du premium.

