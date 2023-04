En Chine, c'est bien le véhicule électrique qui est 30% moins cher que le thermique

En comparaison de l'Europe ou des Etats-Unis, la Chine a considérablement réduit le prix de ses véhicules électriques. Avec une demande intérieure généralisée, de fortes incitations publiques et des progrès rapides dans les nouvelles technologies, les véhicules électriques sont devenus la norme dans tout le pays. L'étude menée par Jato Dynamics montre que le véhicule full électrique (BEV) est 33% moins cher que le véhicule thermique en Chine. Rappelons qu'en Europe, on déplore exactement le contraire.

"L'objectif de la Chine a été de veiller à ce que les véhicules électriques soient accessibles aux masses, et elle l'a fait avec beaucoup de succès, en développant ses segments à faible entrée et en permettant à la demande de passer aussi facilement que possible des ICE aux véhicules électriques", rapporte David Krajicek CEO de JATO Dynamics. Depuis 2022, on remarque ainsi que la différence de prix entre un véhicule électrique commercialisée en Chine est de 20 000 euros avec l'Europe et plus de 30 000 euros avec les Etats-Unis. Un véritable gouffre qui explique les difficultés de la transition vers l'électrique en occident.

Une transition vers l'électrique limitée en Europe

À l'inverse, les constructeurs d'Europe et des États-Unis - opérant sur des marchés matures, avec un soutien gouvernemental limité - n'ont pas été en mesure de produire ces véhicules à un tel rythme. Et, si rien n'est fait, permettre à la Chine de diriger la transition vers les véhicules électriques pourrait avoir des ramifications importantes pour les marchés occidentaux, en particulier compte tenu de leur forte dépendance à l'égard de l'industrie automobile pour la croissance économique.

La Chine répond à la demande du client quand l'Europe priorise les segments rentables

En Chine, il existe une corrélation presque directe entre l'offre de véhicule électrique et la distribution des ventes par prix de détail. Les constructeurs automobiles peuvent ainsi répondre à la demande des consommateurs et compenser les coûts de production élevés en garantissant des volumes de ventes durables. En revanche, les marchés américain et européen sont mal équilibrés. Les constructeurs occidentaux ont donné la priorité aux segments les plus rentables et n'ont pas réussi à créer une offre de véhicules électriques qui réponde aux besoins des consommateurs.