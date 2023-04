En Chine pour la Chine : Volkswagen sort le grand jeu

Volkswagen Group a annoncé, à l’occasion du salon de Shanghai, un investissement d’un milliard d’euros dans la création d’un nouveau centre de développement, d'innovation et d'achats dédié aux véhicules électriques entièrement connectés. Avec le slogan « en Chine pour la Chine », la nouvelle entreprise, baptisée 100%TechCo, devrait permettre au constructeur allemand de consolider sa présence sur le premier marché mondial. Objectif prioritaire : donner des gages à l'empire du Milieu, tout en essayant de résister le plus possible à la croissance des constructeurs chinois sur le marché intérieur.

Volkswagen ne fait jamais les choses à moitié quand il s’agit de se développer sur le premier marché mondial fort de ses 24 millions d'unités. On le voit encore à travers cette nouvelle annonce en Chine, tant au niveau de la R&D que des achats. Le groupe Volkswagen consolide sa stratégie de développement « en Chine, pour la Chine ». Pour ce faire, il investit 1 milliard d’euros dans un tout nouveau centre de développement, d'innovation et d’achats ultramoderne dédié aux véhicules électriques intelligents 100 % connectés. Ce dernier sera installé dans la ville de Hefei, dans le sud du pays.

Pour rappel, sur les 8,2 d'unités commercialisées en 2022 dans le monde, Volkswagen Group en a vendu 3,1 millions en Chine, soit environ 39% de ses ventes.

Un milliard d’euros d’investissement

De plus, la nouvelle entreprise assurera une intégration plus étroite des projets de développement de l’ensemble des coentreprises du groupe Volkswagen en Chine : SAIC Volkswagen, FAW-VW et Volkswagen Anhui. Donnant des gages à la Chine en termes de transfert de technologies, Volkswagen compte aussi profiter des ressources locales au niveau des ingénieurs beaucoup plus importantes qu’en Europe. La nouvelle entité devrait entamer ses activités au début de l’année 2024. Elle emploiera plus de 2 000 personnes dans le domaine des achats, de la recherche et du développement. Marcus Hafkemeyer, CTO du groupe Volkswagen en Chine, en prendra la tête en qualité de CEO.

Résister aux constructeurs chinois le plus possible

Cette décision a été annoncée hier par le groupe Volkswagen, à l’occasion du salon automobile de Shanghai. La nouvelle société, baptisée 100%TechCo, combine un pôle de recherche et de développement de véhicules et de composants à des activités d'achats. Elle permettra de créer des synergies et d’intégrer des technologies locales de pointe dès les premières phases de développement des produits. L’objectif : adapter les véhicules du groupe encore plus rapidement aux attentes des clients chinois et raccourcir le délai de mise sur le marché. Avec le lancement de 100%TechCo, prévu pour 2024, les temps de développement des nouveaux produits devraient être progressivement réduits d’environ 30 %.

« La création de 100%TechCo est une étape cruciale de notre stratégie "en Chine, pour la Chine" », confirme Ralf Brandstätter, membre du Directoire en charge de la Chine. « Le renforcement systématique de nos capacités de développement et d'achats et l’intégration en amont des fournisseurs locaux nous permettent d’accélérer considérablement notre rythme de développement. Nous améliorerons également l’efficacité de la coopération autour de notre coentreprise, ainsi que notre rentabilité. »