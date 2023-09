En Europe, 1 voiture neuve sur 5 est désormais électrique

Selon les données de l’ACEA, entre janvier et août 2023, les ventes de voitures neuves dans l’UE n’ont cessé de croître, s’établissant à 7,1 millions d’unités, soit une hausse d’environ +18% sur les huit premiers mois de l’année. Certes, les 9 millions d'unités écoulées en 2019 ne sont pas atteints – et ne le seront sans doute plus jamais compte tenu des politiques de décarbonation et de la volonté de voir le nombre de voitures sur les routes réduit avancées par l’Union Européenne –, mais il semble que le marché européen se relève de la pénurie de composants qui a impacté l’industrie automobile (mais pas seulement) l’année dernière.

>> A LIRE AUSSI : « Le marché automobile face au big bang de la mobilité électrique »

Bien que le mois d’août soit généralement un mois plutôt stagnant pour les ventes de véhicules, la plupart des marchés – y compris les trois plus grands – a enregistré des gains à deux chiffres. L'Allemagne a, par exemple, connu un bond de +37% sur un an, la France de +24% et l'Italie de +12%. Des progressions plus que significatives qui se retrouvent aussi au cours de la période de huit premiers mois de 2023, l'Espagne se hissant à +20,5%, l'Italie à +20,2%, la France à +16,6% et l'Allemagne à +16,5%.

L’Europe se branche et délaisse le thermique

Néanmoins, ces chiffres ne doivent pas éclipser la part de marché des voitures électriques à batterie qui, en août dernier, a franchi pour la première fois le seuil symbolique des 20%. Un quasi-doublement par rapport à l’an passé puisque, en août 2022, cette part ne s’élevait qu’à 11,6%. En comparaison, en 2019, seulement 1% des immatriculations de VN concernaient l’électrique en Europe. Représentant 1 voiture neuve sur 5, les VE deviennent donc le troisième choix d’énergie le plus populaire auprès des acheteurs de voitures neuves, derrière l’essence – en recul cependant, passant de 38,7% en août 2022 à 32,7% – et les hybrides à 24% de PDM.

>> A LIRE AUSSI : Moins d’un quart des VP est fabriqué en Europe

Au total, les immatriculations de voitures électriques à batterie dans l’UE ont comptabilisé 165 165 exemplaires vendus en août 2023. Dans l'ensemble, les ventes de VE ont augmenté de presque 63%, avec près d'un million d'unités mises en circulation entre janvier et août 2023. À noter également que c’est en Belgique que le taux de croissance des ventes de VE s’avère le plus important, à +224,5%. Une tendance poussée par les efforts des constructeurs en matière d’électrification de leur gamme mais surtout d’incitations fiscales pour ce type de motorisations plus vertueuses. En témoigne le déclin du diesel qui, malgré une croissance en Allemagne (+9,2%) et sur les marchés d’Europe centrale et orientale, affiche une part de marché de 12,5 %, contre 16,1 % en août de l'année précédente, soit -6%.