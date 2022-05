En Europe, les motorisations Diesel ne représentent plus que 17 % des ventes de véhicules neufs

La prise de conscience écologique des automobilistes est bien en marche. À moins que leur soudaine transition énergétique ne soit le fruit des réglementations locales, nationales ou européennes de plus en plus restrictives vis-à-vis des véhicules thermiques. Toujours est-il qu'entre le 1er janvier et le 30 avril 2022, les ventes de ce type de véhicules, dotés de motorisations essence, diesel, GPL ou GNV ont largement reculé au sein de l'Europe.

D'après l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), il y a eu 1 261 045 mises à la route de véhicules fonctionnant avec ce type de motorisations et 986 282 immatriculations de véhicules électrifiés (100 % électriques, hybrides rechargeables ou hybrides). À titre de comparaison, en 2021, l'organisme recensait 1 669 164 immatriculations de thermiques pour 891 249 immatriculations de véhicules à faibles émissions.

Panne de gazole

Plus en détails, la répartition des immatriculations européennes par type de motorisation et parts de marché est désormais la suivante :

Essence : 808 039 immatriculations = 36 %

: 808 039 immatriculations = 36 % HEV (hybride) : 563 030 unités = 25,1 %

(hybride) : 563 030 unités = 25,1 % Diesel : 379 000 unités = 16,8 %

: 379 000 unités = 16,8 % BEV (électrique) : 224 145 unités = 10 %

(électrique) : 224 145 unités = 10 % PHEV (hybride rechargeable) : 199 107 unités = 8,9 %

(hybride rechargeable) : 199 107 unités = 8,9 % Autres (GPL, GNV, ...) : 74 006 unités = 3 %

En 2021, la répartition des immatriculations par type de motorisation, à l'issue du premier quadrimestre, était totalement différente :