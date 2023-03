En France, Continental réorganise la logistique de sa distribution de pneus

Filiale du groupe Continental, Continental Tires procède à la restructuration de ses process logistiques de distribution de ses pneumatiques en France. Les pneus sont désormais centralisés dans deux centres logistiques, situés à Mer (Loir-et-Cher), pour desservir la zone Nord-Ouest du territoire français, et à Monteux (Vaucluse), pour la région Sud-Est. Dans ce nouveau schéma, le centre de distribution de Herstal, à proximité de Liège en Belgique, n’est plus sollicité.

« Grâce à cette nouvelle organisation logistique, effective à partir du 2 mars 2023, toutes les lignes de produits et marques de Continental Tires seront livrables partout en France à J+1 pour toute commande passée avant 17H00 », précise un porte-parole du groupe.

Continental s’appuie sur un pool de logisticiens et de transporteurs pour assurer son efficacité opérationnelle

Les opérations logistiques de réception des pneus depuis les usines, de gestion du stock, de préparation des commandes et des expéditions sont confiées à Deret Logistique pour le site de Mer et à Tempo One pour celui de Monteux. La distribution chez les clients ou les réseaux d’entretien sur l’ensemble du territoire sera gérée par les transporteurs Gautier Fret Solutions, GT Solutions, Groupe Benito, Piegay Frères Transports, PHM Group, Tempo One GTRA, Transports Besson.

« Cette nouvelle organisation permettra à nos clients de bénéficier d’une meilleure disponibilité de nos produits, d’une meilleure visibilité sur nos approvisionnements et d’une offre de services toujours au plus près de leurs attentes », souligne Jean-Christophe Oechsner, Warehousing and Distribution Manager chez Continental Tires.