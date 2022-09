Le Kia Sportage conserve sa place de best-seller de la gamme en France depuis janvier

Avec 239 887 voitures vendues en août 2022 dans le monde, contre 217 226 à la même période en 2021 (+ 10,4 %), Kia continue d’assurer la dynamique de ses ventes tout en améliorant sa rentabilité grâce à de nouveaux modèles tels que le très primé crossover Kia EV6, le nouveau SUV Kia Sportage et le nouveau crossover Kia Niro. Les immatriculations ont été principalement portées par sa gamme de SUV, dont le Sportage et le Seltos qui se sont respectivement écoulés à 39 281 et 26 097 exemplaires. Enfin, Kia a commercialisé 19 776 unités de sa berline K3 au mois d'août.

2 743 véhicules immatriculés en France

Sur le mois d’août isolé, le constructeur sud-coréen a immatriculé 2 743 véhicules en France, ce qui représente une augmentation de 24,1 % par rapport à août 2021. Le nouveau Sportage conserve sa place de best-seller depuis le mois de janvier dernier et assure la dynamique des ventes (743 unités). Le deuxième rang est occupé par la famille Kia Niro (670 unités), suivie par le crossover urbain Kia Stonic (290 unités).

De janvier à août 2022, le volume de ventes de Kia France s’élève à 29 152 unités, soit une augmentation de 4,2 % par rapport à la même période en 2021. Ce résultat permet à la marque d’atteindre une part de marché de 3 %, en augmentation de 0,5 point par rapport à l’année 2021. Sur les huit premiers mois de l’année, les ventes de Kia ont été poussées par les véhicules électrifiés qui affichent un volume de 1 652 unités, soit 53,6 % des ventes de la marque.

Perspectives pour le second semestre

Pour la seconde moitié de l'année, Kia peine à réaliser des prévisions face à un contexte incertain. La marque prévoit donc de continuer « à ajuster au mieux sa production en fonction de l’état de ses stocks, et de limiter au maximum les perturbations de production ». Le constructeur fonde beaucoup d’espoirs sur la commercialisation de l’EV6 100 % électrique, dont les objectifs sont de 2 500 ventes cette année. Le modèle est accessible dans l'Hexagone à partir de 47 990 euros.