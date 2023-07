En immersion dans le Campus Iveco

Au cœur de l’environnement boisé du Parc d’activité Pissaloup à Trappes (78), près des bâtiments de Thales, Segula Technologies ou encore de l’école 3iS (Institut international de l’image et du son), s’érige le Campus Iveco. Cerné par les arbres, ce dernier s’étend sur 2 900 m² et a pour ambition de former 2 000 personnes par an. À sa tête, Pierre-Laurent Feriti, anciennement chargé du développement réseau du constructeur italien spécialisé dans les véhicules utilitaires et industriels.

Directeur du Campus Iveco depuis le 1er juin 2023, celui-ci expose les raisons d’être du lieu en rappelant le contexte. « L’année 2022 a été marquée par la création d’Iveco Group, qui rassemble huit sociétés, dont Iveco Bus, Heuliez, Astra ou encore Magirus. Afin d’accompagner cette montée en dynamisme, nous avons donc imaginé ce campus qui servira à présenter nos innovations, mais aussi à former et informer les acteurs du secteur », résume-t-il.

Former les techniciens aux produits Iveco

Servant donc à communiquer auprès d’un large public, grâce à une aire événementielle, sur l’étendue de la gamme Iveco – allant du 3,5 T au poids lourd de plus de 40 T, catalogue qui a également doublé avec l’introduction de motorisations telles que le gaz, l’électrique ou l’hydrogène –, le Campus Iveco doit aussi permettre de « maîtriser l’aspect technique et SAV (service après-vente) en délivrant un enseignement de qualité. Une ambition transversale à l’ensemble des marques du groupe et dont ce campus sera l’outil », complète Emilio Portillo, directeur général d’Iveco France.

Ainsi, l’aspect théorique dispensé par l’Iveco Academy, réunissant les équipes de formation commerciales et technique du groupe, prendra place dans des salles au nombre de cinq et pouvant accueillir de 20 à 30 personnes. Celles-ci donnent sur un décor verdoyant renforçant le cadre convivial des lieux. Les stagiaires, âgés de 17 à 77 ans et venant de toute la France comme de Suisse, y seront confrontés aux nouvelles problématiques de leur métier. À savoir la maîtrise des nouvelles technologies, l’optimisation des TCO, de l’autonomie, l’identification des taxes et des aides ou encore la planification des tournées en fonction des points de recharge. Pour la dimension pratique, le Campus Iveco accueille également deux ateliers et une pièce baptisée « experience centre » où recevoir un aperçu concret des divers cas de figure et typologies de véhicules disponibles sur le marché.

Faire partie des gagnants de la transition énergétique

Entre un espace de remise en état sur « organes » (c’est-à-dire les moteurs, les pompes, etc.) et un secteur de stockage de pièces, chaque motorisation possède sa zone dédiée. Celle spécifique au gaz se trouve d’ailleurs équipée de détecteur CH4 et de puits de lumière (ou skydômes) capables de s’ouvrir en cas de fuite. Un niveau de sécurité maximal qui assure au Campus Iveco d’envisager l’ouverture de ses formations aux véhicules hydrogène, actuellement en essai, à horizon 2024. Des énergies alternatives qui nécessitent plusieurs niveaux d’habilitation à renouveler régulièrement, environ tous les quatre ans, induisant un cycle de formation permanent, et pas seulement initial pour des jeunes gens venant d’être embauchés.

En adressant ses formations, durant un à cinq jours, aussi bien à des professionnels de la vente que de la réparation tout au long de leur carrière, le Campus Iveco entend donc coller au plus près de la réalité du marché. Il y a en effet tout un écosystème à gérer et « la tâche est énorme. Mais personne n’est aussi bien préparé que nous », affirme, confiant, Clément Chandon, directeur produits chez Iveco France. Quant à l’investissement qu’a engendré un tel projet, Iveco ne souhaite pas le révéler mais, compte tenu des mises aux normes effectuées et de l’excellence voulue par le constructeur, il est aisé d’imaginer que ce dernier s’est donné les moyens de ses ambitions, à hauteur de plusieurs millions.

