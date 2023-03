« En intégrant Howden, Théorème devient un vrai courtier international »

Parmi les champs d’intervention de Théorème, la protection des collaborateurs et la couverture des risques des entreprises, depuis la responsabilité civile jusqu’à l’environnement, en passant par le cyber et bien sûr les flottes automobiles que gère Etienne de Font-Réaulx. L’entreprise, qui revendique quelque 220 000 véhicules en gestion, s’est d’ailleurs fait une spécialité des grandes flottes. Un segment de marché qui a suivi des montagnes russes depuis la pandémie de Covid : plus 25% d’accidents responsables en 2020, suivie par une remontée tout aussi vertigineuse, l’année suivante. « C’est exacerbé par la diversification des moyens de transport avec une augmentation de 33 % des tués à vélo », alerte Etienne de Font-Réaulx. Quant aux engins de déplacement personnels (EDP) et autres nouveaux véhicules électriques individualisés (NVEI), ils ne représentent certes de 1 % des décès mais avec un bond de 200 %. En attendant de connaître les chiffres de 2022, les assureurs anticipent une mauvaise année. « Bruno Lemaire a expliqué que les événements climatiques ont une incidence sur les dommages automobiles, rappelle le directeur des flottes. Entre ces dommages et l’augmentation de l’énergie, les coûts de réparation augmentent de 7 à 10 %. »

Un marché qui se tend

Faute de mettre les voitures à l’abri de ce risque, tellement aléatoire, le courtier accompagne ses clients : « Nous pouvons aider les responsables de parcs à contenir leurs coûts de réparation en travaillant avec des garages partenaires. Nous pouvons également travailler sur la prévention », souligne Etienne de Font-Réaulx. Théorème a d’ailleurs développé sa propre application qui permet de déclarer des sinistres, de faire des photos pour l’expertise et de prendre rendez-vous auprès d’un garage référencé. Mais l’augmentation des primes n’est pas le seul nuage qui plane au-dessus des flottes d’entreprises. Certains acteurs de l’assurance renoncent à assurer les véhicules pour cause de rentabilité trop faible. Là encore, le conseil du courtier sur les montages s’avère précieux pour conserver sa couverture : « Il est préférable de laisser davantage de réserves chez l’assureur. Augmenter l’auto-assurance s’avère aussi un très bon moyen de limiter l’exposition de l’assureur ainsi que les taxes assises sur les primes », préconise le directeur. Reste que les augmentations ne seront pas toutes évitables. Etienne de Font-Réaulx en a averti ses clients flottes, début octobre : 4 à 8 % de hausse sont à prévoir et même 10 % chez les loueurs courte durée.

Cap sur l’international

Dans ce contexte, le rachat de Théorème par Howden ne se veut pas une réponse aux tensions que connaît le marché français. Chaque pré carré national est trop spécifique pour qu’une approche internationale apporte des solutions miracles. En revanche, le mariage avec le Britannique, directement implanté dans 17 pays européens, pourrait propulser Théorème dans une autre dimension. « En intégrant Howden, Théorème devient un vrai courtier international capable d’aller chercher des capacités en Europe sur des risques difficiles à placer en France. » Par exemple, couvrir des véhicules de collection hors de prix, n’effraie pas les assureurs sur la place de Londres. Pour les flottes en revanche, le système français que maîtrise parfaitement Théorème, perdurera car il compte parmi les plus compétitifs en Europe. « Nous avons les conservations, les franchises RC et les conventions IDA-IRSA », met en avant Etienne de Font-Réaulx. Reste que Howden avec ses 2 Mds€ de CA, ses 12 000 collaborateurs et sa présence dans 90 pays, apporte des moyens pour investir dans le digital ou encore pour recruter des collaborateurs dotés de compétences spécialisées. « Nos clients en bénéficieront et nous aurons la possibilité de nous différencier commercialement pour conquérir de nouvelles entreprises », se réjouit le directeur des flottes automobiles. Quinzième courtier français, Théorème aspire ainsi à rentrer dans le top trois pour chacune de ses spécialités.

Nouvelles approches commerciales

« Nous voulons également proposer aux entreprises une alternative aux courtiers qu’elles connaissent déjà dans un contexte marqué depuis dix ans par des regroupements », ajoute Etienne de Font-Réaulx. Parmi ces nouveaux territoires à explorer, la réassurance. « Nous n’avions pas accès aux réassureurs et nous ne travaillions pas sur les risques complexes. Grâce à Howden, nous allons pouvoir traiter des risques plus importants », ajoute-t-il. Mais pas question pour le courtier français de tourner le dos à son histoire. « Théorème continuera d’exister et de servir ses clients avec ses outils, ses collaborateurs et Howden nous laisse à 100 % la maîtrise de notre marché », rassure le dirigeant qui prend la tête du département automobile de l’ensemble. De quoi préserver le lien de proximité que Théorème a tissé avec ses clients en ouvrant des bureaux à Lille, Nantes ou Bordeaux ainsi que des représentations dans un demi-douzaine de grandes villes. Il se murmure même que cette cette implantation territoriale serait un des arguments qui ont convaincu Howden d’un rapprochement avec Théorème.