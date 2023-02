En janvier, les véhicules électrifiés frôlent les 20 % de parts de marché

En janvier 2023, les véhicules électriques et hybrides rechargeables ont représenté 19,5 % de part de marché sur le marché automobile français, soit une progression de 41,5 % sur un an. Une expansion que suit (lentement) l’infrastructure de recharge publique.

Comme en témoignent les données du dernier baromètre de l’Avere-France, l’essor des véhicules électrifiés se poursuit avec des taux de croissance à deux chiffres. Ainsi, en janvier 2023, 27 003 véhicules électriques et PHEV se sont vus immatriculés en France, parmi lesquels 16 680 VP 100 % électriques et 10 323 PHEV. Des motorisations qui connaissent des hausses de respectivement + 50 % et + 29,3 % et englobent ainsi, désormais, presque 20 % du marché national global.

>> À LIRE AUSSI : L’Avere dévoile un guide pour accompagner les flottes dans leur électrification

« Les problèmes de livraison de ces derniers mois semblent, du moins en janvier, s’être débloqués. [Par conséquent], les immatriculations de modèles électrifiés rechargeables ont continué de croître, avec notamment une belle croissance pour les véhicules utilitaires légers (+ 127 %) [et] les voitures particulières (+ 43 %) n’ont pas non plus été en reste », analyse Clément Molizon, délégué général de l’Avere-France. Qui ajoute toutefois, prudent, que « l’offre en matière de véhicules, toujours plus importante, devrait permettre de conforter la dynamique… bien qu’il soit difficile de prévoir l’avenir, au regard des crises qui touchent encore le secteur automobile. »

Les sociétés, plus grandes consommatrices de PHEV que les particuliers

En détaillant les ventes de VE et de PHEV, l’Avere tire le constat que, sur le segment des véhicules électriques, la répartition des acquisitions entre particuliers et sociétés s’avère assez équilibrée, les premiers constituant environ 56 % des acheteurs quand les secondes en incarnent 44 %. Une tendance qui s’inverse en ce qui concerne les hybrides rechargeables puisque, sur ce canal, les particuliers ne représentent qu’un quart des acheteurs (environ 26 %) contre 74 % pour les entreprises. Quant aux modèles les plus plébiscités, ils font toujours la part belle aux constructeurs tricolores (Renault, Peugeot, Citroën, DS), hormis pour le classement des VP 100 % électriques qui couronne dans le Top 3 la Dacia Spring, la Fiat 500 et la Renault Mégane-e.

Source : Avere-France / AAA Data / PFA

Un réseau de bornes de recharge qui s’étoffe à tâtons

Opérer un passage à l’électromobilité sans l’infrastructure de recharge adéquate n’a cependant pas de sens. Afin de donner une idée des capacités d’itinérance électrique au sein de l’Hexagone, l’Avere couple les chiffres de son baromètre à ceux des points de recharge ouverts au public en France. Au 31 janvier 2023, le territoire en comptait ainsi 85 284, approchant mais encore loin de l’objectif des « 100 000 bornes » qui aurait dû être atteint à fin 2022. Leur implantation coïncide d’ailleurs avec l’intérêt des régions pour la mobilité électrique, preuve que l’un ne va pas sans l’autre. En témoigne le podium des départements les plus friands de VE, qui correspondent aussi à la mise en place de ZFE, à savoir l’Île-de-France (avec 2 429 unités 100 % électriques vendues en janvier dernier), l’Auvergne Rhône-Alpes (1 845) et les Hauts-de-France (1 331).