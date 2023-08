En juillet, le marché du véhicule d’occasion fait mieux qu’en 2022

En juillet, le marché du véhicule d’occasion confirme sa tendance à la hausse avec une augmentation de 6 % par rapport à 2022, soit 454 964 immatriculations versus 429 057 en juillet 2022). Cela étant dit, comparée à la période pré-covid, la baisse reste très importante, à -19,5 % par rapport à juillet 2019 qui avait été un mois record.

Cette augmentation de juillet reste contrastée, avec les plus jeunes occasions qui perdent -16,1% en part de marché alors que les véhicules de 16 ans et plus gagnent +12,9%.

Selon les observations d’AutoScout24, les prix moyens des annonces tendent à la normalisation avec une nouvelle baisse de 0,8 % par rapport au mois dernier avec toutefois toujours +10,3% au-dessus de juillet 2022.

Les motorisations Diesel progressent de +5,1 % en volume, soit la plus forte hausse devant les motorisations essence qui affichent un +4,2 %. Les Diesel représentent encore 53 % des ventes.

Les volumes des ventes d’hybrides sont hausse de +24,5% en volume de même que les occasions électriques (+24,6%) alors qu’elles étaient un peu en perte de vitesse ces derniers mois.