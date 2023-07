En juin 2023, le marché électrique a continué de gagner du terrain

En juin 2023, 37 348 véhicules électriques et 17 976 hybrides rechargeables ont été vendus dans le pays, soit 55 324 au total. Sur ce mois isolé, Tesla (Model Y et Model 3) et Fiat (500e) sont les deux marques qui ont le plus séduit les particuliers dans le cadre de l’achat d’un VE. Côté hybrides rechargeables sur la même période, Peugeot (1er avec le 308 et 3e avec le 3008), Volkswagen (Tiguan) se disputent les trois premières marches du classement.

Les 55 324 ventes s’intègrent aux 230 743 véhicules électriques et PHEV écoulées au premier semestre 2023 en France. Cela représente une hausse de 41,7 % par rapport à la période comprise entre janvier et juin 2022 (162 794 voitures). Le marché automobile global (véhicules particuliers et utilitaires) affiche lui aussi une croissance de 13,1 % par rapport aux six premiers mois de l’an passé. « Si nous comparons la période janvier-juin 2023 avec le premier semestre de 2019, année référence « d’avant-Covid », les immatriculations de véhicules électriques et hybrides rechargeables ont bondi de près de 1 000 % (alors que le marché global a, lui, reculé de 24 %). Nul doute que l’étoffement spectaculaire de l’offre a une incidence sur ce score », explique Clément Molizon, délégué général de l'Avere-France. Du côté des utilitaires électriques, le segment « évolue à bon rythme lui aussi, avec une offre de plus en plus fournie », poursuit-il. Avec 4 068 unités neuves vendues en juin 2023, Renault, Ford et Peugeot se partagent le haut du marché avec le Kangoo, le Transit et la 208.

La mobilité électrique dans les territoires

Enfin, en juin 2023, la mobilité électrique a été la plus forte en Île-de-France avec 13 517 immatriculations (VE particuliers, VE utilitaires et véhicules PHEV particuliers et utilitaires), suivi par la région Auvergne-Rhône-Alpes (6 748 unités) et la Provence-Alpes-Côte d’Azur (5 015 unités). En mai 2023, le territoire français comptait 100 596 points de recharge ouverts au public.