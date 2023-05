En matière de partenariats, Fraikin fait le plein !

Dans le but d’accompagner au mieux ses clients du transport routier dans leur transition de mobilité durable, le spécialiste européen de la location de véhicules industriels et utilitaires a noué de nombreux partenariats avec six professionnels de la logistique mais aussi de la recharge et même du vélo.

Seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. C’est avec cet adage en tête que Fraikin a décidé de s’allier avec des acteurs compétents dans leurs domaines respectifs. Le loueur comptant 60 000 véhicules en circulation dans huit pays a ainsi associé ses services à ceux d’experts en mobilité électrique et en énergie afin d’apporter à ses 11 200 clients professionnels en Europe le maximum de réponses à leurs besoins.

Œuvrer à la fourniture d’énergie avec Bump, Tankyou, Oleo100 et Engie

Pour épauler les utilisateurs de sa solution dans la mise en place de leurs infrastructures de recharge, Fraikin a ainsi fait appel à Bump, entreprise reconnue pour installer des bornes sans apport initial puisqu’elle se rémunère en fonction de la consommation d’énergie, à l’image d’une station essence. Le fournisseur d’électricité Engie, lui, déploie son offre pour soutenir l’équipement en points de charge électrique, à l’achat ou à la location, des clients de Fraikin.

De son côté, le partenariat entre Fraikin et Tankyou assurera l’avitaillement en GNC (gaz naturel compressé) des clients d’Île-de-France avec un véhicule se déplaçant directement sur parc pour faire le plein des voitures. Quant à la collaboration avec avec Oleo100, elle avancera le ravitaillement sur site en B100.

S'impliquer dans la livraison du dernier kilomètre avec VelyVelo

Réputée pour proposer aux entreprises une location longue durée tout compris de vélos à assistance électrique (bi ou tri-porteur) ainsi que des remorques adaptées, la société VelyVelo permet ainsi un service de livraison dernier kilomètre 100 % propre. Décarbonant la chaîne logistique, l’offre de VelyVelo vient alors compléter l'offre en véhicules de 2,8 à 44 tonnes de Fraikin.

Puump!, sixième pneu du convoi

Dans un souci de garantir la sécurité mais aussi l’optimisation du budget de ses flottes clientes, Fraikin a aussi choisi de coopérer avec les experts de l’entité Puump!, appréciée pour sa solution (dédiée aux entreprises) de gonflage de pneus sur site. Il faut dire que cette opération n’a rien d’anodin étant donné que le sous-gonflage des pneus, en plus d’être responsable de nombreux accidents chaque année, augmente la consommation d’énergie d’environ 10 % et l’usure des pneus jusqu’à 30 %.