En Normandie, les autocars rétrofités seront équipés par Forsee Power

Selon les statistiques gouvernementales, la France compte 69 000 autocars dont plus de la moitié dépasse les cinq ans d'âge et se trouve donc éligible au rétrofit d'après un décret de mars 2020. Cette opération consistant à remplacer des composants anciens par de plus récents, notamment pour transformer la technologie thermique d’un véhicule en électrique, permet ainsi d’adopter une flotte plus propre sans avoir à renouveler l’ensemble du parc roulant. C’est pour ce dispositif d’électrification coûteux mais moins qu’un rachat massif d’engins qu’a opté la Métropole Rouen Normandie.

Celle-ci s’inscrit ainsi comme la première collectivité à lancer un appel d’offres pour transformer ses cars diesel en cars électriques. Ce dernier a été remporté par le groupement Greenmot (pour le kit de retrofit), mais aussi les partenaires SPL, Comeca (en charge de l’infrastructure de recharge) et donc Forsee Power (pour les batteries de sa gamme Zen Slim composés de modules de 11, 16 et 21 kWh). Cet appel d’offres concernera 49 autocars de la marque Iveco modèle Crossway qui circuleront sur les lignes à vocation scolaire du réseau Astuce. Une intégration qui se fera progressivement à partir de la livraison d’un premier véhicule test, fin 2023, et durera jusqu’en 2025.

Un premier projet qui en appellera d’autres

Déjà retenu Hyliko pour la fourniture de batteries sur des camions à hydrogène, Forsee Power voit dans le rétrofit un levier commercial supplémentaire. Le groupe industriel français, qui équipe actuellement plus de 1 600 bus et 100 000 véhicules légers électriques de sa solution, ne compte d’ailleurs pas s’arrêter là sur le marché de la conversion électrique des engins de transport. « Le rétrofit est devenu une solution incontournable à la décarbonation des transports, pour accélérer la transition énergétique tout en optimisant les investissements des opérateurs. Nous travaillons actuellement sur de nombreux projets de rétrofit de camions et autres véhicules industriels, partout dans le monde », annonce en effet Sébastien Rembauville-Nicolle, vice-président du développement commercial de Forsee Power.