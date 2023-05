En Pologne, la ville de Cracovie électrifie sa flotte avec des Renault Megane E-Tech Electric

L’électrification des flottes publiques est aussi à l’œuvre en dehors des frontières de l’Hexagone. En Pologne, un GIE composé de 38 entreprises et unités municipales de Cracovie – Krakowski Holding Komunalny (KHK) – a décidé de renouveler sa flotte et d'opter pour des véhicules moins émetteurs de dioxyde de carbone (CO2) que ceux précédemment utilisés. La commande passée porte sur la livraison de 89 véhicules 100 % électriques, qui vont être affectés à différents services comme les centres culturels ou encore les musées de la ville.

Dans le cadre de ce marché évalué à 18,5 millions d'euros et remporté par le loueur longue durée Arval, le constructeur français Renault a été retenu pour livrer la moitié des véhicules commandés. Le Losange vient ainsi de remettre les clés de 46 exemplaires de la Renault Megane E-Tech Electric.

D'autres véhicules électriques ont été commandés par Cracovie

Un véhicule dans sa déclinaison EV60 et en finition Equilibre a également été commandé. Ainsi, dans cette configuration, la compacte tricolore développe 160 kW/220 ch et promet, grâce à sa batterie de 60 kWh, une autonomie allant jusqu'à 450 kilomètres, en cycle WLTP. Dans le détail, 27 Megane ont été livrés en blanc et 19 dans la teinte « Gris Schiste », indique un communiqué.

Si Renault assure les premières livraisons de cette importante commande de véhicules zéro émission, d'autres modèles sont appelés à rejoindre la flotte des structures publiques de Cracovie. Les 43 autres voitures électriques en attente seront badgées Volkswagen et Opel. Le premier constructeur fournira des SUV ID.4 tandis que le second livrera sa citadine Corsa-e mais aussi des utilitaires Combo-e et Vivaro-e.