En prévision de l'été, Renault fait le plein d’applications embarquées

Les trajets direction les vacances promettent d’être moins ennuyeux au volant d’un véhicule Renault. Et pour cause ! Le constructeur tricolore vient d’annoncer l’intégration de quatre nouvelles applications à son catalogue de fonctionnalités. Accessibles par le biais du système multimédia openR link en téléchargement gratuit, celles-ci ont été spécialement pensées pour les utilisateurs des voitures du Losange et s’ajoutent aux sept applications partenaires déjà existantes, à savoir Amazon Music ou encore Easypark.

Jeux et culture sur les chemins de l’aventure

La première, SongPop for Renault, reprend le principe d'un quizz musical interactif développé en collaboration avec le concepteur de jeux Gameloft (Groupe Vivendi). Pour y jouer, il suffit de télécharger l’application « companion » SongPop for Renault, disponible sur iOS et Android. Donnant accès à environ 120 000 extraits de chansons, ce blind-test roulant est à découvrir à partir du 31 juillet 2023.

Sorte de guide conférencier dématérialisé, Karacal for Renault a, de son côté, pour mission de faire découvrir l’histoire des lieux alentours en géolocalisant des bulles sonores, au nombre de 6 000 en France. En somme, les passagers en apprennent plus sur les quartiers, villes et villages qu’ils traversent grâce à des audioguides et des podcasts pouvant également être écoutés en dehors du véhicule via une application mobile.

Karacal se couple d’ailleurs avec sa version pour enfants de 4 à 11 ans, Kabriol, avançant des contenus ludiques de moins d’une minute. Enfin, outre un moyen de parfaire ses connaissances en matière de patrimoine, Renault et Les Incollables, célèbre jeu de cartes éducatives des éditions Playbac, assurent d’instruire les petits et les grands sur de nombreux sujets de culture générale au travers de questions-réponses, de devinettes et de charades. De quoi occuper intelligemment (mais en se divertissant) toute sa tribu sur les routes cet été !