En transférant son siège à Lyon, le loueur Arval renforce sa présence en région Auvergne-Rhône-Alpes

Le loueur longue durée poursuit sa stratégie de régionalisation en France avec l'ouverture de son nouveau siège à Lyon. Cette implantation s'inscrit dans le cadre de la croissance de l'entreprise en région Rhône-Alpes et permettra de créer de nouveaux emplois dans la métropole.

Filiale de BNP Paribas, le loueur longue durée Arval quitte ses locaux de Limonest pour investir son nouveau siège régional de Lyon. Implanté au sein du complexe Iconic construit au 23, rue Félix Mangini dans le 9e arrondissement, celui-ci devient le troisième centre décisionnel de l'entreprise en France, après Rueil-Malmaison et Rennes.

« Ce nouveau site accompagne notre stratégie de régionalisation qui a pour objectif de fidéliser nos talents et de proposer à nos collaborateurs de nouvelles opportunités professionnelles et des évolutions de carrières dans la région lyonnaise. Avec ce bâtiment moderne et lumineux, nous confirmons notre volonté de faire d’Arval une entreprise où il fait bon travailler », explique Cécile Pinet-Quénard, directrice des ressources humaines d’Arval France.

Arval mise sur 250 collaborateurs à Lyon d'ici 2025

L'entreprise indique que le bâtiment livré permet d'accueillir les 120 collaborateurs actuels, au sein de bureaux partagés « facilitant le travail en équipe et la coopération ». Le loueur longue durée précise que le site est appelé à se développer en termes d'effectifs « avec des ouvertures de postes supplémentaires ». Ainsi, à l'horizon 2025 quelque 250 collaborateurs d'Arval devraient être basés à Lyon.

En croissance continue depuis 1991, les activités d'Arval dans le bassin lyonnais représentent une flotte de 40 000 véhicules gérés par les équipes locales pour le compte de grands groupes de l'industrie agro-alimentaire, pharmaceutique et technologique.