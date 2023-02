En vue de l'intégration de LeasePlan, ALD Automotive renforce son conseil d’administration

Cette désignation vise à renforcer le conseil d’administration d’ALD Automotive, en préparation de l’intégration prochaine avec LeasePlan. Au fil des ans, Frédéric Oudéa a accompagné et supervisé le développement du loueur longue durée au sein du groupe Société Générale, ainsi que le projet d’acquisition. « Je me réjouis de travailler avec Frédéric Oudéa et le conseil, au côté de l’équipe dirigeante d’ALD, pour soutenir la prochaine intégration de LeasePlan, et démarrer un nouveau chapitre du développement d’ALD, dans lequel l’entité consolidée sera idéalement positionnée pour mener la transformation de l’industrie de la mobilité », commente Diony Lebot, directrice générale déléguée de Société Générale et présidente du conseil d’administration d’ALD.

Ancien élève de l’École polytechnique et de l’École nationale d’administration, Frédéric Oudéa a occupé divers postes au sein de l’administration de 1987 à 1995, au service de l’inspection générale des finances (IGF), au ministère de l’Économie et des Finances, à la direction du budget au ministère du Budget et au cabinet du ministre du budget et de la communication. En 1995, il rejoint la Société Générale où il occupera successivement plusieurs postes avant d'être nommé directeur général du groupe en 2008, puis président-directeur général de mai 2009 à mai 2015. Frédéric Oudéa est également administrateur de Capgemini et censeur de Sanofi.