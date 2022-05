Enchères VO renforce son outil à destination des professionnels

Enchères VO entend faciliter le travail des professionnels en leur proposant des services intégrés sur le site, au travers d'une application développée en interne. Tout d'abord, la plateforme intègre une application de reprise dédiée aux professionnels, une solution adaptée en 100 % mobile et personnalisable. L'évaluation et le chiffrage des FRE (frais de remise en état) repose sur une base de critères tenant compte d’une segmentation par modèle et intégrant 900 lignes de dommages (carrosserie, mécanique, intérieur, accessoires) classés selon quatre critères. Guillaume Arnauné, commissaire-priseur et dirigeant d’Enchères VO, indique que : « La mise à disposition de cette application est la concrétisation du savoir-faire technique de nos équipes. Notre ambition est de répondre à une demande grandissante de la part de nos clients et partenaires en les faisant bénéficier de notre expertise sur une évaluation efficace, simple et intuitive des frais de remise en état de véhicules d’occasion. » L’outil propose également une prise de vue intégrée permettant de charger automatiquement les photos d’un véhicule, ainsi qu’un reporting complet pour les concessionnaires.

« Notre groupe renforce ainsi la qualité des prestations proposées par ces nouvelles fonctionnalités qui traduisent notre volonté forte de rester à l’écoute du marché, dans le but de faire évoluer notre offre pour qu’elle réponde au mieux aux attentes et besoins de nos clients », conclut Guillaume Arnauné.