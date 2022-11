Enchères VO se lance dans la modélisation 3D

Pour mémoire, Enchères VO s’occupe de la cotation, de l’accompagnement commercial pour les professionnels, de la logistique et du transport des véhicules. Le groupe propose également la préparation des cahiers des charges, la conformité du contrôle technique et les prises de vue, la vérification des matériels et des équipements. Dernièrement, Enchères VO prévoyait une montée en puissance des outils digitaux, notamment avec un studio 360°, mais aussi d’enrichir le développement de son offre en ligne.

Avec la modélisation 3D des véhicules, le groupe poursuit ainsi sa stratégie de digitalisation et de simplification du parcours client. « Chez Enchères VO, nous avons toujours accordé une importance toute particulière aux technologies de pointe, afin de contribuer à apporter une valeur ajoutée durable au secteur automobile. C'est dans ce contexte que nous dévoilons en exclusivité l'un des projets sur lesquels nous travaillons actuellement : la reconstitution 3D », souligne Guillaume Arnauné, dirigeant du groupe Enchères VO. Encore à l'état de projet à ce jour, Enchères VO travaille sur les aspects techniques afin de proposer une solution aboutie et évolutive. « Cependant, au travers de ce projet, Enchères VO confirme sa volonté de contribuer à faire évoluer les pratiques aux côtés de ses partenaires, constructeurs et publics, partageant avec eux une vision commune du futur du secteur de l'automobile », ajoute-t-il.