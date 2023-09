Encore une marketplace de voitures d’occasion en moins

La marketplace de vente de voitures d’occasion en ligne Niw.es vient d’annoncer sa liquidation pour le mois d’octobre 2023. Après les déboires de Cazoo et les difficultés de certaines plateformes de vente de VO, on peut parler d’hécatombe en Europe.

Entre « vous allez voir ce que vous allez voir » et les espoirs déçus, la frontière est souvent ténue. Le secteur de la vente de véhicules d’occasion en est une parfaite illustration à l’image d’un nouveau message de « porté disparu » de Niw.es. La marketplace qui opère en Espagne n’a pas réussi à trouver de nouvelles lignes de financement et doit se résoudre à fermer boutique en octobre 2023.

La grosse cavalerie n’a pas suffi à sauver le projet

Créée en 2020 avec le soutien de l’organisme patronal Faconauto et avec des actionnaires robustes, comme la banque BBVA (partenaire pour les modules de financement en ligne), la compagnie d’assurances Mutua Madrileña, et les entités Unidad Editorial et Dealer Network, qui agrège une centaine de concessionnaires automobiles, la plateforme Niw.es a toujours perdu de l’argent. Et l’objectif de rassembler 1 000 concessionnaires pour une vitrine de plus de 60 000 voitures d’occasion a fait long feu.

Quand Niw.es appelle au secours et se tourne vers…McKinsey

Cette fois, le groupe n’a pas pu se refinancer et son tour de table visant à réunir quinze millions d’euros a échoué. Niw.es avait sollicité l’aide du cabinet McKinsey pour sortir la tête de l’eau, mais cela n’a pas suffi et on peut imaginer que le coût des conseils n’a pas allégé l’ardoise du groupe.

Le marché des VO récents s’est tendu en Europe

Initialement, la promesse client de Niw.es consistait à ne proposer que des voitures d’occasion sourcées chez des concessionnaires automobiles et de moins de cinq ans. La plateforme a rapidement pu présenter une offre de plus de 20 000 véhicules et ce n’est donc pas la profondeur de l’offre qui a causé sa perte, mais une mauvaise lecture du marché au moins sur deux points. Primo, le 100 % digital ne répond pas à une demande du plus grand nombre, une majorité d’acheteurs de VO privilégiant encore un parcours phygital. Secundo, les VO récents sont devenus des denrées rares depuis deux ans et il fallait donc faire preuve d’agilité pour élargir son sourcing. Ou faire le dos rond, ce qui implique une certaine solidité financière.

Heycar a déjà déserté l’Espagne cette année

Si la marketplace Niw.es va disparaître à l’automne, la structure informatique restera disponible et les concessionnaires investis dans le projet vont étudier les différentes façons dont ils peuvent l’exploiter. Vu la concurrence, la tâche ne sera pas aisée. Assez logique quand on connaît les tensions qui caractérisent actuellement le marché européen des véhicules d’occasion. Les difficultés d’Heycar en sont une bonne illustration, la plateforme créée par Renault, Volkswagen et Mercedes-Benz ayant notamment choisi de quitter le marché espagnol au premier semestre de 2023 faute de résultats probants.

