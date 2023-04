Engie et APRR équiperont l’axe autoroutier Paris-Lyon de 5 stations de recharge électrique

Les choses s’accélèrent au niveau de l’électrification des camions et du déploiement de bornes électriques. Le fournisseur d’énergie Engie et le concessionnaire autoroutier APRR viennent d’annoncer leur intention de déployer entre Paris et Lyon un premier réseau de recharge électrique 100 % dédié aux poids lourds.

Ce déploiement concerne 5 stations de recharge de très haute puissance. Situées sur l’axe Paris-Lyon, les stations proposées seront équipées à l’ouverture d’une borne de 400 à 500 kW avec deux points de recharge ultra-rapide, permettant ainsi de recharger simultanément deux camions ou autocars électriques. Une borne de recharge de secours sera également mise à disposition sur chaque aire.

La recharge à très haute puissance doit permettre aux camions électriques de parcourir la totalité du trajet entre Paris et Lyon, dans les deux sens, avec en moyenne une station tous les 150 km, soit des arrêts au niveau de Melun, Auxerre et Beaune.

Le réseau apportera la flexibilité et la fiabilité indispensables aux transporteurs dont les flottes sont aujourd’hui composées de camions affichant une autonomie moyenne de 300 km. Ce nouveau service a pour objectif de donner un avantage majeur aux sociétés de transport qui font des rotations régulières sur cet axe et qui pourront ainsi réduire leur empreinte carbone en passant au 100 % électrique.

« Aujourd’hui, les camions sont disponibles et les coûts d’exploitation sont de plus en plus favorables à l’électrique par rapport au diesel, même pour les gros tonnages. La seule chose qui freine les transporteurs pour faire la transition, c’est l’assurance de trouver des bornes en nombre suffisant et avec des puissances adaptées pour pouvoir charger rapidement et minimiser l’impact sur l’organisation des tournées. C’est notre rôle de mettre en place ces infrastructures pour accélérer la transition » commente François-Xavier de Froment, directeur mobilité durable chez Engie.

Il faudra toutefois attendre encore plus d’un an pour voir sortir de terre ces stations, prévues pour l’été 2024. Pour ce qui est des tarifs : "La définition du tarif se fera en coordination avec les transporteurs dans le respect d'un prix plafond défini par APRR. Aujourd'hui, sur les véhicules légers par exemple, Engie est l'un des opérateurs de charge les moins chers sur autoroute en proposant le kWh à 55 cts TTC" répond Cécile de Bentzmann, chargée des relations presse chez Engie.