Engie Solutions complète les infrastructures de recharge de Vinci Autoroutes

Une puissance de 300 kW pour recharger en vingt minutes. Telle est la promesse d’Engie Solutions à qui Vinci Autoroutes vient de confier le financement, la conception, la construction et la maintenance des 68 nouvelles bornes, soit 148 points de charge au total. Elles se situent sur onze aires réparties entre les autoroutes A19 (Artenay-Sens), A61 (Narbonne-Toulouse), A 83 (Nantes-Niort) et A89 (Bordeaux/Clermont-Ferrand/Lyon).

Engie Solutions, filiale du groupe Engie, spécialisée dans la fourniture de solutions énergétiques bas carbone, exploitera ces infrastructures de recharge durant quinze ans. Le sous-concessionnaire apportera également des services disponibles 24h/24. Ainsi, les conducteurs seront guidés jusqu’aux emplacements libres par des panneaux interactifs, des bancs leur permettront de recharger les téléphones portables, un Wifi gratuit sera disponible et une partie de l’électricité proviendra d’ombrières photovoltaïques.

D’autres mises en service sont prévues

Cette mise en service est programmée d’ici à la fin du premier trimestre 2023. Elle étoffera le maillage de points de charge de Vinci Autoroutes dont 70 % des 180 aires sont actuellement équipées. Plusieurs autres sous-concessionnaires ont également remporté des appels d’offres : Total Energies, Ionity ou encore Fastned qui vient de mettre en service huit points de charge sur l’aire de Montoire (contournement de Périgueux sur l’A89) ainsi que sur celle d’Ambrussum Nord (A9, entre Nîmes et Montpellier). Dans les semaines à venir, Vinci Autoroutes s’apprête à mettre en service quatre autres stations. Elles seront à l’enseigne du réseau de recharge paneuropéen, Allego. De quoi conforter les conducteurs de véhicules électriques qui sont de plus en plus nombreux à emprunter les autoroutes.