Eni crée une nouvelle marque de mobilité durable

L’année 2023 débute par une naissance au sein de l’entreprise italienne d'hydrocarbures Eni, celle d'Eni Sustainable Mobility. Ambitionnant de rassembler des services et des produits visant à soutenir la transition énergétique, cette entité nouvellement inaugurée sera pilotée par Stefano Ballista, ancien directeur de la mobilité durable chez Eni Energy Evolution.

Engagement dans un axe multi-services et multi-énergies

Directement contrôlée par Eni, qui détient 100 % de son capital social, Eni Sustainable Mobility développera le bio-raffinage, le biométhane – en associant notamment les bioraffineries de Venise et de Gela – ainsi que la vente de produits et services de mobilité en Italie et à l'étranger. La marque s’appuiera également sur un réseau de plus de 5 000 points de vente en Europe pour commercialiser et distribuer des carburants d'origine organique, dont le HVO (huile végétale hydrogénée), de même que de l'hydrogène et de l'électricité. Ces stations délivreront aussi des services liés à la mobilité tels que l'autopartage selon Eni, Enjoy.

S’inscrivant comme un « levier stratégique soutenant notre transition énergétique »n selon les termes de Claudio Descalzi, P-DG d'Eni, Eni Sustainable Mobility participera donc à verdir les activités de l’énergéticien, comme l’ont précédemment fait TotalEnergies ou encore Shell. Dès lors, « grâce à cette opération, nous intégrerons et débloquerons une nouvelle valeur de nos initiatives industrielles, produits et services basés sur des technologies innovantes qui formeront une offre de mobilité unique et décarbonée », assure Claudio Descalzi.