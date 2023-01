Enovcar change de propriétaire

Créée en 2008, la société Enovcar, grossiste-importateur spécialisé dans la vente de produits et équipements pour les carrosseries, change de propriétaire. L’entreprise, basée près de Troyes, jusqu’alors détenue par son président Didier Couvreur, qui souhaite prendre sa retraite, vient d’être rachetée à parts égales par trois actionnaires : Hervé Bour, Sébastien Alory et Benjamin Martineau.

Les deux premiers détiennent déjà depuis 10 ans l’entreprise Manche Atlantique Equipements, spécialisée dans l’outil pneumatique et qui détient la marque Général Pneumatique. Ancien directeur commercial de Milwaukee, Benjamin Martineau a dernièrement investi dans la marque PadXpress, fabricant de produits de rénovation et de protection des peintures de carrosserie.

La marque PadXpress vient ainsi enrichir le catalogue d’Enovcar qui propose déjà en exclusivité les produits Walcom (pistolets de peinture, EPI, laveurs, filtres et sécheurs pour réseau d’air comprimé) et depuis peu ceux de Scangrip (lampes et séchage UV). D’autres solutions sont proposées sous la marque Enovcar comme des produits chimiques (dégraissants, silicone, nettoyants, rénovateurs de phare, mélangeur électrique…). Aucune synergie ne sera réalisée entre Manche Atlantique Equipements et Enovcar qui restent deux sociétés indépendantes.

Doubler le chiffre d'affaires cette année

Enovcar réalise un chiffre d’affaires auprès de la distribution (300 clients) de 1,5 million d’euros que les trois nouveaux actionnaires comptent bien doubler cette année. L’accord de référencement récemment décroché en central avec Autodistribution doit porter la croissance. De nouveaux commerciaux viennent d’être recrutés. Ils complètent l’équipe commerciale enrichie des trois nouveaux patrons. Ce qui devrait aussi booster les ventes et le nombre de clients. Le catalogue produits sera dans un second temps complété avec des produits chimiques.