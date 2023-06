Enovcar fait la lumière sur la pulvérisation

Partenaire fidèle des carrossiers et plus particulièrement des peintres, Enovcar dispose d’un catalogue qui regorge d’équipements qu’apprécie cette profession. Le spécialiste se penche, cette fois, sur un éclairage renforcée de la zone de pulvérisation.

Commercialisée sous la marque Walcom la lampe de pistolet 360 True Light permet d’améliorer la visibilité du peintre au plus près de la pulvérisation. Composée d’un cordon annulaire de leds, la lampe est fixée directement sur le pistolet en se prenant sur le chapeau d’air grâce à un jeu de bagues amovibles et de différents diamètres fournies par le fabricant.

L’éclairage à la lumière du jour s’adapte ainsi à tous les pistolets du marché. Son fonctionnement s’appuie sur une batterie rechargeable affichant une autonomie maximale de 2 heures selon la puissance d’éclairage commandée par un variateur intégré. Fabriquée en fibre de carbone et aluminium anodisé, la lampe 360 True Light est à la fois légère et résistante aux chocs et à l’usure.

Enfin pour lui assurer une longue durée de vie malgré les expositions répétées au brouillard de peinture, les leds de la lampe sont protégées par un écran interchangeable.