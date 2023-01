Enterprise devient partenaire de la Fédération française d'athlétisme

À partir de cette saison 2023, le loueur de courte durée Enterprise s’affiche comme le nouveau transporteur officiel de la FFA, mais également comme le transporteur sur lequel les ligues régionales d'athlétisme, les comités départementaux, les clubs, et bien sûr les licenciés pourront s'appuyer au quotidien pour leurs déplacements.

L'ensemble des membres de la Fédération française d'athlétisme pourront bénéficier de tarifs privilégiés tout au long de la saison, tandis que des offres de location spécifiques seront mises en place à l'attention des clubs, dans le cadre de compétitions nationales auxquelles ils pourraient prendre part, par le biais d'une plateforme de réservation dédiée (ligues, comités, clubs, et bien entendu, licenciés). On compte 2 500 clubs d’athlétisme en France et Enterprise fait valoir un maillage de 200 agences sur le marché hexagonal.

Promouvoir l’autopartage via l’offre Enterprise Car Share

Enterprise fera en outre bénéficier le personnel de la fédération de son nouveau service Car Share, solution BtoB d'autopartage, en mettant à la disposition des équipes fédérales une flotte de véhicules électriques leur permettant d'assurer leurs missions quotidiennes de développement et d'organisation de la pratique de l'athlétisme sur l'ensemble du territoire national. « Nous sommes extrêmement heureux de proposer au personnel de la fédération notre nouveau service Car Share, pour un accès facile à une mobilité partagée durable et à faibles émissions », souligne Guirec Grand-Clément, directeur général d’Enterprise France.

Rappelons que le groupe familial Enterprise Holdings et sa filiale Enterprise Fleet Management gèrent une flotte de 2,1 millions de véhicules pour un réseau de plus de 10 000 agences de location de proximité et d'aéroport réparties dans plus de 90 pays.