Enterprise dévoile un plan de développement ambitieux pour la France

Faisant de l'Hexagone l'un des piliers de sa stratégie, Enterprise annonce ce 21 février son plan de développement pour 2023. Le spécialiste de la location courte durée souhaite accélérer l'expansion de son réseau et la mise à disposition de ses nouveaux services de mobilité partagée par le biais de forts investissements.

« Même si la crise actuelle met à l’épreuve notre secteur, nous nous inscrivons toujours dans une stratégie de développement forte, commente Guirec Grand-Clément, directeur général Enterprise France. Dans cette perspective, nous renforçons notre maillage territorial et développons notre offre, en proposant de nouveaux services tels que Car Share, en capitalisant sur un recrutement actif et pérenne. »

13 ouvertures et des embauches à venir

Concernant le maillage territorial, Enterprise annonce d'ores et déjà l'ouverture de 13 nouvelles agences en France. Les villes d'Arras, Villemomble, Chambourcy, Chambéry, Lyon, Clermont-Ferrand, Vienne, Alès, Albi, Alençon, Périgueux, Orange et Marseille sont concernées. « Au total, d'ici à fin 2023, nous compterons 173 agences en France continentale avec une flotte de VP et VUL qui grossit et se développe », détaille le directeur de la filiale. Pour animer le réseau, Enterprise compte sur 1 300 collaborateurs et prévoit 640 embauches dont 360 jeunes diplômés avec trois quarts de permanents, 180 préparateurs et convoyeurs automobiles, et 100 alternants.

Montée en puissance de Car Share

En parallèle, le service d'autopartage destiné aux entreprises Car Share doit prendre davantage d'ampleur. Lancé il y a un an dans l'Hexagone, il permet un accès automatisé à une gamme de véhicules thermiques et à faibles ou zéro émissions, favorisant la réduction de consommation d’énergie, d’émission de polluant et le désengorgement de l’espace urbain. Guirec Grand-Clément souligne : « Nous avons pris le parti de proposer ce service uniquement à nos clients entreprises. Nous ciblons les sociétés qui préfèrent avoir des véhicules optimisés et utilisés par plusieurs collaborateurs. C'est un marché que nous n'avons pas encore percé », avoue le directeur général. Avec à ce jour une dizaine d'entreprises clientes et quelques dizaines de véhicules à la route seulement, Enterprise ambitionne de multiplier par trois ou quatre les résultats de Car Share cette année.