Entre Marchands Auto remanie sa marketplace

La marketplace, qui centralise l'achat/vente de véhicules d'occasion marchands, fait évoluer son site web. Avec l'objectif d'ajouter de nouvelles fonctionnalités et d'améliorer l'expérience utilisateur, Entre Marchand Auto s'est lancé dans la refonte de son site. Le site, désormais accessible sur tous les supports, arbore un nouveau design pour une ergonomie optimisée. Les annonces sont dorénavant présentées accompagnées de l'ensemble des informations, telles que le prix, la marge estimée, le kilométrage, l'année de mise en circulation, la boîte de vitesse ainsi que l'énergie du véhicule.

D'autres fonctionnalités ont également été ajoutées comme la création d'alertes, qui permet à l'utilisateur d'être averti lorsqu'un véhicule correspondant à sa recherche est mis en ligne, la mise en favoris, ainsi que le partage de documents afin de rassembler au même endroit les documents de transactions. De plus, le vendeur peut connaître diverses données concernant son annonce, comme les statistiques qui indiquent si le véhicule correspond à des recherches des utilisateurs, le nombre de vues générées, de clics et le nombre de personnes ayant mis en favoris l'annonce.

Dans la partie publique, visible par tous le monde, la marketplace a mise en place une FAQ (foire aux questions) et un blog pour partager les informations importantes sur le secteur de l'automobile, l'entreprise et l'équipe d'Entre Marchands Auto.