Entre salon professionnel et grande fête de l'automobile, l'IAA Mobility de Munich a réuni 500 000 visiteurs

Organisé pour la première fois en 2021 selon un format hybride, le salon de l'automobile et des mobilités de Munich semble séduire les foules. Qu'il s'agisse de visiteurs professionnels ou du grand public.

Inscrit à l'agenda des événements internationaux du 5 et 10 septembre, l'IAA Mobility 2023 a été un succès. Le salon de l'automobile et des mobilités de Munich (Allemagne) a attiré un demi-million de visiteurs, dont 100 000 personnes au cours de la dernière journée d'ouverture au public, d'après le premier bilan communiqué par Verband der Automobilindustrie (VDA), l'Union de l'industrie automobile allemande.

« La semaine de l'IAA Mobility a été une semaine où Munich était très animée, tant au niveau du parc des expositions qu'au centre-ville. Nous sommes heureux que la deuxième édition de l'IAA Mobility à Munich se soit déroulée sans problème. Le concept révisé [de salon automobile international] s'est encore imposé à Munich. L'IAA Summit pour les professionnels et l'Open Space situé en centre ville ont reçu beaucoup de succès et d'enthousiasme. C'était un magnifique effort d'équipe ! », commentent Stefan Rummel et Reinhard Pfeiffer, les P-DG de Messe München GmbH, l'exploitant du parc des expositions de la ville.

Organisé pour la deuxième fois consécutive au sein de la capitale bavaroise, après plusieurs années à Francfort, l'évènement est désormais proposé sous un format hybride. À mi-chemin entre salon professionnel et grande fête populaire de l'automobile.

L'IAA Summit : un évènement orienté business

Ainsi, l'IAA Summit prend place dans les halls du parc des expositions où se mêlent constructeurs (Renault, Mercedes-Benz, BMW Group, Volkswagen Group, BYD, MG Motor, Seres, Leapmotor, Opel, ...), équipementiers (Forvia, ...), fournisseurs (Saint-Gobain, CATL, ...) et sous-traitants ou encore starts-up de l'industrie de l'automobile et des mobilités.

D'impressionnants stands disséminés dans le centre-ville de Munich

L'intérêt pour le grand public se trouve au cœur de Munich. Plusieurs artères et place de la ville sont ainsi transformées en parc des expositions à ciel ouvert où fleurissent les pavillons - éphémères - des constructeurs. Des réalisations à l'architecture parfois simple ou plus poussée, à l'image de l'inratable cube rouge Mercedes-Benz renfermant le Concept CLA ou encore de la structure de Porsche 911 abritant les modèles du constructeur allemand.