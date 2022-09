Entrée en Bourse réussie pour Porsche

Les observateurs étaient sceptiques face au projet d’introduction en Bourse d’une part du capital de Porsche détenue par Volkswagen. Finalement, le constructeur a réussi son pari, avec une valorisation supérieure à 75 milliards d’euros. Le prix de l’action a été fixé à 82,50 euros et sa valeur a légèrement augmenté dès son introduction sur le marché. « Un moment historique pour Porsche » selon les mots de son président Oliver Blume. « Nous débutons un nouveau chapitre de l’histoire unique de notre entreprise », a poursuivi le dirigeant, porté récemment à la tête du groupe Volkswagen. Oliver Blume met en avant une plus grande indépendance entrepreneuriale pour la marque, même si cette dernière reste largement liée au groupe Volkswagen.

Nouvelle route

Porsche souhaite rebondir sur cette introduction en Bourse pour poursuivre sa stratégie d’électrification. Ainsi, plus de 80 % des véhicules vendus par la firme en 2030 devraient être électriques. Une transformation que Porsche souhaite concrétiser en maintenant un niveau élevé de rentabilité. L’entreprise table ainsi sur une rentabilité opérationnelle de 17 à 18 % pour 2022. Cependant, cette introduction fait également les affaires du groupe Volkswagen, qui conserve une part non négligeable de Porsche, ainsi que ses relations industrielles et technologiques. Cette entrée en Bourse reste l’une des plus importantes en Europe depuis une dizaine d’années, ce qui constitue une performance pour un constructeur automobile.