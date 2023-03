Entrepro joue la carte de la proximité

Entrepro a vu le jour en 2019 près d’Avignon (Vaucluse), à Entraigues-sur-la-Sorgue précisément. Un top départ quelques mois seulement avant la pandémie de Covid-19, mais qui n’a pas eu raison de sa croissance. Son P-DG et co-fondateur, Fabien Pecout, qualifie l’entreprise d’hybride, étant à la fois une plateforme et un grossiste, « réunissant les points forts des deux ». Réservé aux professionnels de l’automobile (concessions, ateliers, centres-autos et agents de marque), le distributeur indépendant propose différentes références de pneumatiques, de pièces de rechange, de consommables, ainsi que de l'outillage. La livraison, externalisée, est disponible en H+4 deux fois par jour dans le département (Avignon, Sud Drôme, Nord Bouche-du-Rhône) ou en J+1, voire sous 48 heures.

Grandir à son rythme

Le distributeur est loin du modèle « folie des grandeurs », et augmente son chiffre d’affaires annuel de manière raisonnable. En 2020, Entrepro a réalisé un chiffre d'affaires hors taxe de 1,8 million, puis de 3,1 millions (+ 72 %) en 2021, puis de 4,3 millions (+ 39 %) en 2022. Pour cette année, le distributeur prévoit de réaliser entre 5,5 et 6 millions d’euros, soit entre 28 et 39 % de hausse par rapport à 2022. Pour atteindre ce cap, Entrepro a quelques pistes. Tout d’abord, le digital est un point d’amélioration, afin d’offrir un site de qualité et performant, avec une meilleure mise en avant des produits, mais aussi des valeurs de l’entreprise et de son savoir-faire. « Le choix est de rester en local et de garder notre proximité avec nos clients. » L’objectif est aussi de mettre en avant les offres promotionnelles. Autre point d’amélioration : le distributeur compte un taux de retours encore important, mais s’applique à le faire baisser, notamment avec son équipe SAV. En parallèle, l’objectif est de développer la profondeur de gamme et de posséder le plus de stock possible, développant les familles de produits et chercher de nouveaux clients, et ainsi de dépasser les 600 000 euros de stock et les 3 000 à 4 000 pneumatiques (premium, budget ou qualité, notamment des marques Avon et Roadx).

En 2022, Entrepro a écoulé près de 20 000 pneus et prévoit d’en vendre entre 25 000 et 30 000 cette année, représentant toujours près de 30 % de son chiffre d’affaires. L’ambition est aussi de proposer toujours plus de produits, premium et de seconde ligne, et de consommables. Par exemple, le distributeur a vendu près de 70 000 litres d’huile en 2022 et prévoit d’en écouler 100 000 litres cette année. L’approche multi-produits, qui englobe l’équipement, s’accompagne de la formation des collaborateurs dispensée par Daf Conseil (en ce concerne la vente de batteries). L’objectif est ainsi d’augmenter logiquement le panier moyen des clients. Fabien Pecout ajoute, qu’un jour peut-être, Entrepro s’ouvrira aux particuliers. En attendant, la carrosserie et la peinture devraient faire leur entrée d’ici à la fin de l’année.