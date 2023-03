Entretien des flottes : Vulco déploie officiellement son atelier mobile

En fin d’année 2022, Vulco avait mené une opération test de garage mobile afin d'effectuer, sur le site de ses clients BtoB, l’entretien automobile de leur parc de véhicules. « Un projet d’entreprenariat, nécessitant d’être créatif et rentable qui a eu beaucoup d’impact sur l’organisation du travail et dont nous avons tiré un bilan très positif en termes de satisfaction clients et d’efficacité », révèle Camille Mounier, présidente et directrice générale de Vulco France.

Proposer un ensemble de services au-delà du pneumatique

Compte tenu de ces retours favorables, ce modèle d’atelier mobile qui avait vocation à être proposé à un plus large panel d’adhérents pros, va donc gagner en ampleur au sein du réseau Vulco. Prenant la forme d’une cellule type container, équipée d’un pont élévateur et d’une baie de services, ce système s’avère facile à installer en seulement 10 minutes.

Utile pour la maintenance de véhicules particuliers ou d’utilitaires, il donne accès à une gamme complète et personnalisable de services et de réparations, englobant les changements de pneus, l’entretien courant ou encore les inspections préventives. « Nous voulons sortir du pneumatique exclusivement et nous affranchir de cette habitude de maillage de points de vente comme si le plus important était d’avoir des centres partout », observe Camille Mounier. « C’est un défi que nous nous lançons à nous-mêmes, à voir si cela sera payant mais en tout cas c’est comme cela que l’on avance », ajoute-t-elle.

Un confort en plus pour les clients... et les agents Vulco

D’abord expérimenté par un loueur courte durée « qui cherchait une prestation lui évitant de déplacer toute sa flotte de véhicules pour remplacer ses pneus, cet atelier mobile cible une vaste clientèle BtoB, allant des loueurs (LCD et LLD) aux parcs d’entreprises et aux flottes en pool du type La Poste », énumère Camille Mounier. Les conditions pour déplacer ce garage mobile, elles, dépendent du nombre de véhicules concernés par jour (environ une dizaine) et de la durée des opérations dont découle la tarification. Dès lors, « nous privilégions les périodes longues de minimum une semaine », souligne la P-DG de Vulco.

Après avoir établi un diagnostic, « comme un business plan, pour voir si faire appel à l’atelier mobile est faisable », Vulco s’engage à apporter un gain de temps et d’argent en évitant le déplacement de plusieurs unités au profit d’une seule. Une vertu environnementale et une sobriété énergétique qui se doublent d’un bénéfice économique puisque la rapidité d’intervention engendre une immobilisation limitée des véhicules et donc plus de productivité. Les techniciens Vulco, eux, profitent d’une qualité de travail accrue par un atelier couvert permettant d'intervenir toute l’année, quelle que soit la météo.

Tout comme la digitalisation soutenant la gestion de flottes avec Vulcocheck, ce projet vise à « moderniser notre métier et le rendre plus attractif en le faisant sortir de ses murs. C’est aussi cela qu’apprécient nos techniciens, en plus d’être mieux valorisés et de gagner en responsabilisation », note Camille Mounier. Désireuse de « prendre le temps de bien déployer cette solution » s’inscrivant « comme un levier stratégique pour demain », la P-DG de Vulco France sent bien que « cette approche a de l’avenir » et « qu’il y a un engouement, une demande ». En témoignent les différents projets déjà lancés et qui continueront de s’étoffer.