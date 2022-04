Environnement : Toyota France distingue ses concessionnaires les plus vertueux

Dans le cadre de son engagement en faveur de l’environnement, défini dans sa feuille de route Beyond Zero, Toyota France encourage son réseau de distribution à mettre en place des solutions de recyclage des déchets sur le long terme. Afin de valoriser leur implication dans cette démarche, les trois concessionnaires les plus méritants ont été récompensés selon les critères d’Autoéco, qui assure la traçabilité des déchets du secteur automobile français.

Parmi la distinction Autoclean Or, qui préconise la collecte de cinq déchets dangereux et trois déchets non dangereux pendant cinq ans consécutifs minimum, les trois responsables environnement issus des groupes Toys Motors Englos, Jean Lain Nippon Chambéry et Toyota STA La Verrière ont été mis à l'honneur par le constructeur.

Outre cette catégorie, Autoéco a intégré dans son barème Autoclean Argent (collecte de cinq déchets dangereux et trois déchets non dangereux sur trois ans consécutifs minimum) et Autoclean Bronze (collecte de cinq déchets dangereux et trois déchets non dangereux sur un an minimum). Ces récompenses font écho au Toyota Environnemental Challenge 2050, dont l’objectif est de tendre vers zéro l’empreinte écologique des activités du groupe.