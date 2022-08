Envolée des coûts logistiques chez Amazon

Depuis 2009, les coûts logistiques ont plus que doublé chez Amazon. Ils représentent un tiers des revenus de la marketplace.

Pour faire face à la flambée des prix des carburants, de l’énergie et de matériaux d’emballage, le géant du e-commerce Amazon a annoncé devoir augmenter le tarif de son abonnement Prime. En France l’abonnement va passer de 5,99 à 6,99 euros par mois et de 49 à 69,90 euros par an. L’e-commerçant justifie ses nouveaux tarifs par l'augmentation des coûts d'exploitation, en particulier de ses frais d'expédition.

Comme le montre le graphique réalisé par statista.com, Amazon doit faire face à des frais logistiques toujours plus élevés : ses coûts d'expédition et de gestion des commandes ayant par exemple été multipliés par près de 40 ces douze dernières années.

En 2021, l'expédition des produits a coûté près de 77 milliards de dollars à la plateforme, la gestion des commandes ajoutant 75 milliards de dollars de frais supplémentaires.

Si le chiffre d'affaires de la société a également été multiplié par près de 20 depuis 2009, cela n'a pas vraiment suffi à compenser l'escalade de ses coûts logistiques. En 2009, ces derniers représentaient 15,6 % des ventes nettes d'Amazon. En 2021, leur part était passée à 32,3 %.