Equip Auto 2022 : objectif 1 000 exposants

Alors que dans ses précédentes éditions, Equip Auto avait réuni le présent et le futur de la réparation : « Réparer aujourd'hui, préparer demain ». Depuis deux ans, les mutations de fond déjà à l'œuvre se sont accélérées : nouvelles mobilités, décarbonation des transports, transition écologique, technologies digitales, autonomisation de la conduite, etc… poussant le salon a la fois à capitaliser sur son rôle d'accompagnement et d'anticipation pour le monde de la réparation mais également représenter un phare de ces grandes évolutions. Objectif : dessiner l'avenir de l'automotive.

Plus ambitieux et inclusif, le rassemblement de la rentrée élargit ses thématiques et son potentiel afin de consolider sa vocation de salon de Filière, avec l'ensemble des équipements, produits, services et innovations technologiques des acteurs tant de l'après-vente que de la première monte. Ces thématiques tourneront autour de :

- L’économie circulaire : l'automobile durable

Dépollution, recyclage, PIEC et remanufacturing, garage écologique, véhicules d'occasion.

- Les innovations technologiques : le garage du futur

Maintenance électronique, garage connecté, mécanique et carrosserie.

- La transition énergétique & maintenance : l'après-vente demain

Nouvelles motorisations : de l'OE à l'après-vente, rétrofit, éthanol et carburants de synthèse.

- Les professionnels de demain

Formation, recrutement, transmission d'entreprises.

Le salon s'animera durant 5 jours autour de ces 4 thèmes majeurs. Ainsi, visiteurs et exposants retrouveront non seulement les rendez-vous traditionnels d'Equip Auto, tels que les Grands Prix Internationaux de l'innovation automobile, les conférences et ateliers à haute valeur ajoutée en lien avec ces sujets transversaux à la filière automobile mais aussi les villages : Univers VO, Start-Ups, Carrosserie-Peinture et les nombreuses animations qui en découlent.

Enfin avec l'économie circulaire au cœur de ce nouveau millésime, les exposants devaient pouvoir saisir l'opportunité de valoriser leur offre, leur expertise et leur savoir-faire en la matière. Cela leur sera désormais possible grâce au Village du Réemploi Equip Auto.