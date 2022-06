Equip Auto 2022 sort le grand jeu

Du 18 au 22 octobre prochains se tiendra la 26e édition du salon Equip Auto. Après trois ans d’absence et alors que 2022 a vu la multiplication des évènements dédiés à l’après-vente, le salon français souhaite faire la différence avec un programme d’une richesse jamais atteinte. Les exposants ont largement répondu présents.

Après trois ans d’absence liée à la crise sanitaire, le grand salon français de l’après-vente automobile, Equip Auto, se tiendra à la Porte de Versailles du 18 au 22 octobre prochains pour sa 26e édition. Et la fête promet d’être belle avec un réel enthousiasme affiché des exposants qui ont déjà largement répondu présents. En effet, 95 % des 80 000 m2 d’espace sont déjà commercialisés. 35 % de nouvelles marques exposeront, aidées en cela par le gouvernement français qui a décidé de donner un coup de pouce au secteur de l’évènementiel avec des aides financières pouvant atteindre la dizaine de milliers d’euros par stand. De quoi abonder sur la hausse des prix de montage des stands.

Les organisateurs que sont la Fiev, la FFC et Comexposium visent les 1 000 exposants avec 25 % d’internationaux. Équipementiers, réseaux de distribution et d’après-vente, fabricants d’outillages et d’équipements, pneumaticiens, éditeurs informatiques, constructeurs, organisations professionnelles… tous sont dans les starting-block.

Avec 80 000 visiteurs attendus, dont 50 % de garagistes, les responsables du salon souhaitent faire de l’évènement une rencontre business mais aussi l’endroit où sont apportés les éclairages nécessaires sur les grandes transformations que vit actuellement le secteur en matière de technologie (électrification, connectivité, data…), de développement durable, de réglementaire, de nouveaux usages et de social.

« Avec cette nouvelle édition du salon Equip Auto, consolidée et affirmée, nous avons comme ambition de renforcer l’attractivité business, de décrypter les enjeux de l’après-vente, d’accompagner les professionnels du secteur en facilitant les échanges. Nous sommes le seul évènement en capacité de porter tous les enjeux car nous avons accéléré en même temps que le marché », explique Philippe Baudin, président d’Equip Auto

Pour ce qui est du contenu, Equip Auto 2022 proposera cinq villages, sorte de salons dans le salon, dédiés aux pièces de réemploi, aux VO, à la carrosserie, aux start-up et aux nouvelles mobilités. On pourrait aussi en ajouter un sixième dédié aux véhicules de collection.

Un inédit espace « Garage du futur 2032 » de 500 m2 plongera les professionnels au cœur de l’évolution de leur métier de manière immersive le long d’un parcours initiatique d’une heure. «Avec ce garage du futur écologique, connecté, électrique et digital, nous souhaitons aussi séduire la presse grand public et les politiques tout en les sensibilisant aux métiers et à leurs enjeux », commente Aurélie Jouve, directrice d’Equip Auto.

Durant ces cinq jours de manifestation se tiendront quatre grands forums d’une heure trente dont les thématiques porteront sur la transition écologique, la maintenance de demain face aux évolutions technologiques, l’électrification et la formation-transmission.

Faire de Paris le Davos de l'automobile

La fréquentation d’Equip Auto devrait aussi profiter de la manifestation Paris Automotive Week qui se veut être une sorte de Davos de l’automobile avec, en parallèle, la tenue, à la Porte de Versailles, du Mondial de l’Auto, du Fisita World Mobility Summit et du SIA Vision.

Si les organisateurs ne souhaitent pas faire d’Equip Auto un salon hybride physique/digital, le web sera toutefois un relais de communication avec la mise en ligne d’une nouvelle plateforme permettant les prises de contacts, de consulter le catalogue des exposants, l’organisation de webinaires par les exposants, de visionner les replays de tables rondes, de regarder des vidéos thématiques, etc.

Conformément à la volonté de Claude Cham, P-DG d’Equip Auto SAS, le salon s’étendra à l’international, en particulier dans la région du Maghreb. Le responsable souhaite aussi annualiser le rendez-vous avec des formats déjà connus comme l’est Equip Auto On Tour mais pas seulement. L’équipe planche sur un autre format de salon plus digital et mondial. Les ambitions ne manquent pas !