Equip Auto 2023 : les lauréats des Trophées Internationaux de l’Innovation Automobile sont …

Après l’annonce de plusieurs dizaines de candidatures retenues dans le cadre des Trophées Internationaux de l’Innovation Automobile, Equip Auto dévoile à quelques heures de l’ouverture du salon, le résultat des votes du jury et les 4 lauréats retenus dans leurs catégories respectives.

Comme annoncé, après avoir dévoilé en détail, les 51 candidatures aux Trophées Internationaux de l’Innovation Automobile qui avaient retenu l’attention des membres du Bureau, c’était au tour du jury composé de 47 journalistes français et internationaux experts du secteur de rentrer en scène et de procéder au vote pour retenir 4 vainqueurs dans leur catégorie respective.

Ainsi à quelques heures de l’ouverture du grand rassemblement de la profession, les produits, équipements ou services qui auront largement mérités l’attention des visiteurs d’Equip Auto sont :

Dans la catégorie Ingénierie :

Le pneu Uptis de Michelin composé d’un ensemble roue/pneu increvable, sans air comprimé, destiné aux voitures et utilitaires légers. L'air comprimé a été remplacé ici par une structure capable de soutenir le véhicule. Celle-ci assure la robustesse de l’ensemble et garantit le confort et la sécurité de conduite.

Dans la catégorie Carrosserie :

L’Amplifier de BASF Coating Services qui permet de réutiliser les restes de peinture d’anciens travaux, ce qui autorise à réduire significativement le volume des déchets et des coûts annexes. Cette formule liante hydrodiluable et teintable polyvalente promet de peindre de nouvelles pièces de voiture en deux fois moins de temps par rapport au processus standard.

Dans la catégorie Réparation/Maintenance :

Le BatteriePRO E-Health Charge de Mahle, Aftermarket Service Solutions qui est le le premier équipementier sur le marché à lancer une nouveauté originale pour les ateliers multimarques : le premier système d'analyse des données collectées pendant le processus de charge d'un véhicule, qui fournit une analyse complète de l'état du groupe motopropulseur électrique.

Dans la catégorie Service aux professionnels :

La solution de rechange de batteries pour V.E. de Evorkshop. Un concept destiné aux constructeurs OEM et aux garages IAM pour réparer et mettre à niveau les batteries des véhicules électriques. Concept fonctionnel complet de nouveaux services permettant à un garage mécanique d'entrer dans le monde des véhicules électriques.

Rappelons que la cérémonie officielle de remise des Trophées aura lieu le jeudi 28 septembre à 14h30 sur l’espace de conférences du salon Equip Auto Lyon.