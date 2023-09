Equip Auto 2023 : les présélectionnés aux Trophées Internationaux de l’Innovation Automobile sont …

Comme à chaque édition et ce depuis de nombreuses années, le salon de référence de l’innovation pour l’après-vente automobile et les services liés à la mobilité connectée, organise les Trophées Internationaux de l’Innovation Automobile dont l’ambition est de mettre en lumière les concepts, produits, et services les plus innovants et de valoriser les technologies émergentes de la filière automobile. Et plus particulièrement ceux qui apportent un réel bénéfice à l’utilisateur, professionnel de la maintenance et des services automobiles.

Organisé autour d’un bureau composé de journalistes de la presse professionnelle et grand public, les Trophées débutent par une présélection de dossiers déposés par des entreprises exposantes souhaitant concourir. Pour cette édition 2023, 50 candidatures ont retenu l’attention des membres du Bureau. Réparties en 4 catégories, les produits, équipements ou services sélectionnés sont :

Catégorie Ingénierie :

- Continental UltraContact NXT, pneumatique composé jusqu’à 65% de matériaux recyclés et renouvelables

- Continental All Season Contact 2, pneumatique 4 saison compatible véhicules électrifiés

- Innovair jante Drive Air, jante intégrant un gonflage automatique piloté

- Magicmotorsport Dynomag Hub, banc de puissance mobile

- Michelin pneumatique Uptis, sans air

- Michelin Technologie de conception pneumatique avec 45 à 58% de matériaux durables

- Motorbionet Ecopill, additif carburant en pastilles

- Pirelli P Zero E, pneumatique pour véhicules électrifiés, intégrant plus de55% de matériaux

- Planet Line MTech Feux de route de complément à led

- R3D Lda Pare-soleil Auto, fabrication à 80% de matériaux recyclés

- Yokohama E+Advan EV’s, pneumatique pour véhicules électrifiés naturels et recyclés.

Catégorie Carrosserie :

- Autel IA900WA, combiné contrôleur géométrie et ADAS

- BASF Coating Services, R-M Amplifier, Réintégration de produits résiduels

- Carrosserie Santa Cruz Kromavis Nitrowise, Azote sous pression pour pistolage peinture

- Carrosserie Santa Cruz Philbox, cabine de peinture

- CIN-Monopol, Cromatic UV Led, peinture à séchage led

- Elcometer, SagolaSpray, formation virtuelle à la peinture automobile

- Gys, Airfix Equerre de Tirage, redressage de tôlerie

- Restorfx France, RestorFX Advance Repair, restoration des peintures automobile

- RR Equipements, Martech/CMO Rapid Puller, Tour mobile de redressage

- Rupes HLR75, Mini iBrid Technology polisseuse sans fil

Catégorie Réparation / Maintenance :

- Cotrolia, Injection Adblue remanufacturé

- Facom 779.2500R, projecteur polyvalent rechargeable

- Mahle, Aftermarket Solutions BatteriePRO E-Health Charge, Diagnostic et charge de batteries

- Morolotest, Cross-Lift 1500 CX, pont 2 roues double ciseaux

- Morolotest, E-Lift 1200 ZL, table élévatrice 2 et 3 roues électriques

- Morolotest, Modulift, pont ciseaux modulable 2 à 4 roues

- Morolotest, MotoFixe automatique, verrouillage de roue avant assisté

- Morolotest, Motofixe Escamotable, verrouillage de roue escamotable

- Restor Whell TJ-01 tour à jantes

- RR Equipements Roue Universelle, roue d’atelier de dépannage

- Texa Axone Voice, diagnostic et maintenance à commande vocale

Catégorie Services aux professionnels :

- Allocasions, Auto Inspection Vidéo

- Carform IO Carform.io, Logiciel de gestion de garage

- Evorkshop, Solution de rechange batteries pour VE

- Facom, Garantie à vie digitalisée

- Fleetback Self-Service, gestion en ligne du rendez-vous client

- Groupe IMA, Entretien Auto, plate-forme de recherche d’atelier de réparation

- ID Garage, Devis 5 Secondes, application de devis rapide

- Infinit, Premium +, application de « boost » VO

- Jantes Alu Services Developpement, Rénovation de jantes alu

- Locomotive, Réponse aux Leads avec IA

- Marketparts, plate-forme digitale de pièces

- MS Automobiles, Jante Solution, Service de rénovation de jantes

- MS Automobiles, service de rénovation VO

- Proovstation, TireStation, Service d’inspection pneumatiques et géométrie

- Sam Outillage X’Tower, distributeur de consommables et outils

- Special Days, Accélérateur de ventes

- Technikool, Service de rénovation de clim automobile

- Tyres in Stock, Plate-forme d’achat pneus en ligne

- Valused, Plate-forme de fourniture de pièces reconditionnées

La prochaine étape des Trophées est l’organisation du vote du jury composé de 47 journalistes français et internationaux experts du secteur qui se déroulera entre le 19 et le 22 septembre prochain pour élire un lauréat dans chacune des 4 catégories. Les résultats seront dévoilés le 27 septembre, à la veille de l’ouverture du salon alors que la cérémonie de remise des Trophées aura lieu le lendemain jeudi 28 septembre à 14h30 sur l’espace de conférences du salon.