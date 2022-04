Equip Auto Alger reprogrammé en juillet 2022

Après de nombreux reports de dates, le dernier en mars 2022, sous l’effet des rebonds de la crise sanitaire, Equip Auto Alger tient de nouvelles dates et on espère que la situation permettra à l’événement de l’après-vente d’avoir lieu.

Les nouvelles dates sont fixées du 2 au 5 juillet, dans un nouveau lieu, à savoir le Centre international de conférences d’Alger. Si on se fie au niveau des réservations élevé pour les dates précédentes, on peut tabler sur une belle édition. Et sur une bonne mise sur orbite du grand rendez-vous parisien d’Equip Auto qui étrennera aussi un nouveau format avec le Mondial de l’Auto (17 au 22 octobre 2022, parc des expositions de la Porte de Versailles de Paris).

