Equip Auto Algeria ouvre ses portes

Alors que le Maghreb (re)devient l’objet de nombreux investissements industriels de grande ampleur et que l’Algérie montre à nouveau des signes d’ouverture sur son marché automobile, le salon Equip Auto Algeria 2023 est très attendu. Sous l’égide de la Fiev et de la FFC, respectivement présidée par Claude Cham et Patrick Cholton, avec Nabil Bey Boumezrag, directeur du salon, à l’orchestration, le salon reste un rendez-vous de l’après-vente de premier plan qui couvre les secteurs suivants : carrosserie-peinture, équipements et accessoires, lavage et aires de services, réparation-maintenance-dépannage, et réseaux et services. Les lubrifiants et autres produits d’entretien, ainsi que les pneumatiques sont aussi mis en évidence.

Equip Auto Algeria fait valoir une forte dimension internationale

Sur plus de 10 000 m2 de surface d’exposition, plus de 450 marques et entreprises sont attendues cette année à Alger. Avec ambition, car le salon n’a pas été épargné par les reports et les obstacles de la crise sanitaire. Comme de coutume, le salon a une forte dimension internationale, plus de 70 % des exposants. Si on se fie à la précédente édition, le top 10 des exposants internationaux se décline comme suit, par ordre d’importance : Chine, Pologne, Turquie, Maroc, France, Italie, Tunisie, Corée du Sud, Taiwan et Emirats Arabes Unis.

Equip Auto sur tous les fronts

À l’occasion de cette édition du renouveau, Aurélie Jouve, directrice du salon Equip Auto, assurera le teasing de l’édition lyonnaise de l’événement qui se tiendra du 28 au 30 septembre 2023 à Eurexpo en même temps que le salon Automobile de Lyon replacé au premier plan depuis plusieurs années par Anne-Marie Baezner. « Avec près de 55 000 salariés dans plus de 21 000 entreprises, un pôle de compétitivité dédié aux solutions de mobilité, des entreprises leaders du secteur de la mobilité (Michelin, Renault Trucks, Iveco…), la région Auvergne-Rhône-Alpes et la métropole lyonnaise, situées au carrefour de l’Europe, constituent un bassin économique majeur en France et l’un des poumons de son industrie automobile », rappellent les organisateurs autour de Philippe Baudin, président d’Equip Auto. Ajoutons encore que le salon Equip Auto reconduire son format itinérant On Tour en 2024 avant de célébrer ses cinquante ans à Paris en octobre 2025.