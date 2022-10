Equip Auto : Bosch dévoile les équipements pour l'atelier de demain

Bosch Automotive Aftermarket a dévoilé les nouveaux outils de test et de diagnostic, équipés de méthodes de mesure de pointe qui permettent de réaliser des tests en toute légalité. L'équipementier a ainsi développé le DAS 3000 pour le réglage et le calibrage des capteurs et des systèmes de caméras (Adas). Cet outil est doté d'un logiciel assisté de pilotage, qui réduit de plus de 50% le temps nécessaire à ces opérations en apportant les positionnements exacts des cibles selon les préconisations des constructeurs. De plus, Bosch a annoncé l'intégration dans le logiciel de diagnostic ESI[tronic] 2.0, avec ses mises à jour régulières, permet l'accès aux données protégées des véhicules Ford, Porsche et Tesla avec Secure Diagnostic Access (SDA). Pour mémoire, le logiciel permettait déjà d'accéder aux données des véhicules de Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Chrysler, Jeep, Dodge/RAM, Mercedes-Benz et Volkswagen, Audi Cupra, Seat Skoda. Par ailleurs, Bosch a présenté une tablette PC dédiée aux ateliers. La nouvelle unité de commande de diagnostic DCU 120 propose des fonctionnalités étoffées et une technologies renforcée. L'écran tactile de 11,6 pouces permet un affichage de qualité grâce à un écran full-HD. En plus des logiciels de test et de diagnostic des Adas, la tablette PC peut également gérer les fonctions PassThru.

Côté pièces de rechange, Bosch a également dévoilé le filtre d'habitacle Filter+pro, venant étoffer sa gamme de filtres d'habitable sur le marché et qui remplacera d'ici la fin de l'année 2023 le Filter+. L'équipementier couvre désormais 96% du parc européen.