Equip Auto fait son grand grand retour

Après trois ans d'absence, le salon français de l'après-vente automobile, Equip Auto , fait son grand retour à Paris Expo Porte de Versailles du 18 au 22 octobre . Une édition très attendue par la filière qui connaît ces dernières années des bouleversements sans précédent avec le développement de l'électromobilité, de la connectivité, de la digitalisation des services et de l'informatique embarquée. On peut rajouter à la liste de ces changements importants ceux imposés par les contraintes environnementales – dont l'utilisation des pièces détachées issues de l'économie circulaire –, la professionnalisation des acteurs du marché du véhicule d'occasion, du véhicule de collection, sans oublier le pneumatique, qui devient plus que jamais l'élément central des services en après-vente, et le métier de la carrosserie, appelé à réinventer ses méthodes pour faire toujours plus vite et bien à moindre coût sans rogner sur les marges.

C'est à tous ces changements que les organisateurs de cette 26e édition et le millier d'exposants entendent apporter des réponses. Équipementiers, réseaux de distribution et d'après-vente, fabricants d'outillages et d'équipements, pneumatiques, éditeurs informatiques, constructeurs, organisations professionnelles… la majeure partie des grandes marques sont là. Avec 80 000 visiteurs attendus , dont 50 % de garagistes, les responsables du salon souhaitent faire de l'évènement une rencontre d'affaires mais aussi l'endroit où sont répartis les éclairages nécessaires sur les grandes transformations du secteur de l'après-vente.

Infos pratiques Tarif : 20 euros TTC sur le site internet, 50 euros TTC sur place, 5 euros TTC pour les étudiants Lieu : Paris Expo Porte de Versailles, Pavillon 1, 2-1 & 2-2. 1, place de la Porte de Versailles 75015 Paris. Horaire : de 9 heures à 18 heures sauf samedi de 9 heures à 17 heures.

Cinq grands univers sont mis en avant avec des espaces dédiés sous forme de villages : l'excellence des territoires, les start-up, la carrosserie, le VO et le réemploi. Pour attirer son public, le salon compte sur la tenue, en parallèle, du Mondial de l'Auto qui occupe les halls 3-4-6 (57 000 m2) du 17 au 23 octobre. Equip Auto se tient dans les halls 1-2 (72 000 m2). Force est de constater que l'après-vente occupera un espace d'exposition plus vaste de 26 %, le Mondial 2022 n'étant plus que l'ombre de lui-même avec seulement une douzaine d'exposants constructeurs, dont la moitié chinois.

Equip Auto Classic dans le Pavillon 2.1

Fort du succès des deux premières éditions, Equip Auto Classic revient. Les visiteurs et exposants passionnés par les véhicules de collection se retrouveront sur cet espace durant toute la durée du salon. L'espace accueillera aussi bien des collectionneurs que des réseaux spécialisés dans l'entretien des véhicules anciens avec des membres toujours plus nombreux. Au travers de cette initiative, Equip Auto souhaite allier les affaires et la passion mais aussi s'engager aux côtés des professionnels et amateurs qui défendent le patrimoine automobile. Pour valoriser cet espace, tous les participants sont invités à mettre en scène sur leur stand l'exposition d'un véhicule ancien qui prend place avec l'offre de pièces dédiées et leur service. Equip Auto entend répondre à une nouvelle demande et souhaite ainsi pérenniser cette problématique à l'avenir.

« Le Garage du futur » au sein du hall 2.1

Equip Auto souhaite réinventer l'expérience de visite en ajoutant une dimension expérientielle et sensorielle grâce à une nouvelle animation qui plonge les professionnels dans l'évolution de leur activité dans les prochaines années, à savoir « Le Garage du futur : de demain à 2032 » . Ouvert à tous les visiteurs du salon, « le Garage du futur » permettra de présenter en un même lieu, sur plus de 450 m², à travers un parcours au décor immersif de 55 minutes, l'écosystème performant et innovant de l'atelier de demain et l'ensemble de la chaîne de valeur de la filière. Formés et coachés pendant tout le salon pour présenter leurs solutions en 90 secondes chrono, les exposants accueillent les visiteurs et présentent leurs innovations sous six thématiques : l'écologie, les équipements connectés, le véhicule électrique, la maintenance électronique, le digital et, enfin, les carburants alternatifs et le rétrofit VL et PL.