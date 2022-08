Equip Auto : Magneti Marelli Parts & Services présentera une large offre de produits et de services

Magneti Marelli Parts & Services présentera aux visiteurs d'Equip Auto ses nouveautés lancées en France depuis la dernière édition du salon. Depuis 2019, l'équipementier a commercialisé cinq nouvelles gammes et lignes de produits :

La gamme poignées et cylindres de serrures : lancée en 2020, elle comprend 318 références dont 219 poignées (avec ou sans serrure), 53 cylindres de serrures (à l’unité ou en kits), 29 boîtiers de cylindres de serrures et 17 poignées intérieures. Elle vient en complément de l'éclairage, des lève-vitres, des rétroviseurs, des pare-chocs et des systèmes thermiques. La ligne amortisseurs pneumatiques VL : lancée en 2021, cette ligne de produits est dédiée à la suspension pneumatique qui équipe aujourd’hui près de 30% du parc circulant en Europe et concerne principalement les véhicules haut de gamme, monospaces et les SUV. Cette ligne est composée de 83 références dont 39 coussins pneumatiques, 34 amortisseurs pneumatiques et 10 amortisseurs spécifiques. La ligne capteurs ABS composée de 188 et lancée en 2020. La ligne de capteurs de stationnement, lancée cette année et composée de 120 références. La gamme système thermique : 1 480 références réparties en 7 lignes de produits. La gamme comprend 233 références de condenseurs, 133 intercoolers, 208 pulseurs d’habitacle, 108 radiateurs de chauffage, 397 radiateurs moteurs, 294 thermostats et 107 ventilateurs de refroidissement moteur.

Plus récemment, Magneti Marelli Parts & Services a sorti 34 références de carburateurs Weber dédié aux marché du véhicule de collection, ainsi que 20 références d'échappements et de silencieux homologués pour route et circuit, en remplacement du système d'échappement.

Toujours plus de services

Par ailleurs, la division après-vente a renforcé son offre eQual sur le marché français qui, pour mémoire, propose des produits de qualité à des prix attractifs (entre 15 et 25 % moins chers par rapport aux produits d'origine). Depuis 2019, plus de 1 500 références eQual ont été créées : 80 nouvelles références côté bobines d'allumage (220 en tout), 500 nouvelles références côté pompes à eau couvrant désormais 70 % du parc. Les gammes de pompes à carburant et vannes EGR ont également été étoffées. De plus, Magneti Marelli Parts & Services mettra l'accent sur l'accompagnement technique, notamment l'ouverture d'une hotline en France, dédiée aux clients. La division reviendra également sur la mise à disposition de bulletins techniques en 2021 pour sa gamme de kits chaîne de distribution.

Enfin, Equip Auto sera l'occasion pour Magneti Marelli Parts & Services d'annoncer le lancement d'une nouvelle ligne de produits dans le domaine de l'équipement de garage.