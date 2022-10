Equip Auto programme son édition lyonnaise

Alors que s’ouvre ce jour, mardi 18 octobre, le salon Equip Auto à Paris, les organisateurs ont annoncé la tenue l’an prochain d’une édition lyonnaise. Ils comptent sur le dynamisme industriel de la région Auvergne Rhône-Alpes pour faire de ce futur salon un succès. « La région Auvergne Rhône-Alpes et la métropole lyonnaise, situées au carrefour de l’Europe, constituent un bassin économique majeur en France et l’un des poumons de son industrie automobile », expliquent-ils.

Il n’en fallait pas beaucoup plus pour convaincre la Fiev, la FFC et Comexposium de la pertinence d’un nouveau rendez-vous dans la deuxième région française. Une perspective favorisée par le potentiel international de la ville de Lyon, grâce à son excellente desserte (routière, ferroviaire et aérienne), sa proximité avec la Suisse et l’Italie, et la tenue du salon automobile de Lyon du 28 septembre au 2 octobre 2023. Prévu à Eurexpo Lyon du 28 au 30 septembre, Equip Auto Lyon se tiendra en synergie avec le salon automobile avec la perspective de rassembler 65 000 visiteurs, 100 exposants et 45 marques automobiles.

Retour d'Equip Auto On Tour en 2024

Fort du succès de sa première édition l’an passé, Equip Auto renouvellera aussi en 2024 son format itinérant, Equip Auto On Tour, maintenant ainsi une alternance avec les grands formats. Le salon français de l’après-vente automobile a également bien l'intention de fêter ses 50 ans en octobre 2025.

« En tant que salon international de référence pour l’après-vente automobile et les services liés à la mobilité connectée, nous souhaitons rappeler – à tous ceux qui font vivre l’automobile, d’hier et d’aujourd’hui, et pensent la mobilité de demain – la promesse d’Equip Auto de dessiner collectivement l’avenir de l’automotive. C’est pour cela que nous avons pensé un calendrier permettant de mixer habilement nos différents formats, sans nous interdire de les faire évoluer, et ce sans conflit d’agenda avec d’autres événements clés en Europe » conclut Philippe Baudin, président d’Equip Auto.