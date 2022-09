Equip Auto : SRI dévoilera son nouveau concept de nettoyage Blue

SRI poursuit son développement produit dédié au nettoyage des ateliers avec le spray Blue et sa station de remplissage Big Blue, majoritairement composée en carton qui permet de recharger le spray. La formule, sans solvant et non étiquetée, contient des tensio-actifs synergiques biodégradables qui décollent et éliminent les salissures ainsi que les polluants, tels que les résidus carbonés, huiles et graisses, etc. La solution proposée par SRI se veut ainsi économique et écologique, en limitant les déchets d'emballages plastiques dans les ateliers, en plus d'être made in France.

Le spray Blue et sa station de remplissage Big Blue seront exposés au salon Equip Auto, du 18 au 22 octobre à Paris Expo Porte de Versailles, sur le stand SRI situé dans le hall 1.