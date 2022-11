Essai - Audi Q4 e-tron Sportback : la carte du plaisir

Frère de sang du Q4 e-tron, la version Sportback vient jouer la variation actuellement très prisée par certains clients du SUV coupé. Comptant parmi la première génération de SUV compacts électriques de la marque, il vient s’intercaler entre les Audi Q3 et Q5 Sportback qui sont aussi promis à un avenir 100 % électrique.

Un style distinctif

Le Q4 e-tron Sportback se distingue par son style affirmé. Grâce à des porte-à-faux avant courts, de grandes roues et sa calandre pleine, le SUV prend une dimension athlétique, accentuée par sa ligne de toit étirée et le spoiler qui vient se positionner dans la surface vitrée arrière. À l’intérieur, c’est le traitement de la planche de bord qui marque les esprits, avec des angles et une orientation globale vers le conducteur. Sous ses allures futuristes, le nouveau volant à double méplat se révèle facile à appréhender. D’une manière générale, la voiture propose un agrément de conduite de très bon niveau, surtout par rapport à son poids de plus de deux tonnes.

Une autonomie généreuse

Au niveau de l’autonomie, avec la batterie de 82 kWh, le SUV se situe à 526 km sur le papier. Un chiffre qui se rapproche des 300 km avec la « petite » batterie, mais rien de rédhibitoire pour les trajets de courte ou moyenne distance. La marque propose un package de services très complet, dont le e-tron Charging Service (300 000 points de charge en Europe, dont près de 5 000 HPC, avec Ionity notamment), sans oublier Zeplug et Zeborne pour la recharge à domicile ou sur le lieu de travail. Grâce à ce complément de gamme, Audi mise sur 1 500 ventes en 2022 et précise que les délais de livraison tendent à s’améliorer.

