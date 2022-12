Essai - Audi Q8 e-tron : du neuf avec du vieux

Avant, après 6 ans de carrière, une bonne vieille voiture thermique se contentait d’un simple restylage pour rajeunir son aspect. Mais à l’échelle d’une voiture électrique, 6 ans représentent une éternité ! C’est ce que l’on se dit en voyant les progrès accomplis par le SUV e-tron, première Audi électrique, rebaptisée pour les circonstances Q8 e-tron, les chiffres pairs étant à l’avenir réservés aux modèles électriques. Le design évolue peu, en se limitant à une calandre redessinée intégrant un bandeau lumineux avec un nouveau logo 2D, et des optiques modifiées. L’aéro en profite pour gagner 0,2 point de Cx. Idem pour l’intérieur, toujours aussi techno avec ses trois écrans (un pour les compteurs, et deux pour l’infodivertissement et la ventilation), complétés par deux écrans intégrés aux portières, pour assurer le rôle de rétroviseurs. Un gadget permettant de gagner 7 km en autonomie, mais peu intuitif à l’usage. C’est sous le capot qu’il y a du neuf, avec des batteries de plus grandes capacités.

Coup de jus !

Outre des trains roulants revus, pour gagner en dynamisme, le « petit » Q8 e-tron change sa batterie de 71 kWh au profit d’une de 89 kWh réels. La puissance, délivrée par deux moteurs (un par essieu), passe ainsi de 313 à 339 ch, le couple faisant un bond de 540 à 664 Nm. Le gain le plus significatif concerne l’autonomie, en forte hausse, en gagnant carrément 172 km. Audi annonce 491 km pour le Q8 « classique », la variante Sportback (+ 2 600 euros), mieux profilée, atteignant 505 km. Ces progrès concernent par ailleurs toute la gamme. La version intermédiaire « 55 » de 408 ch reçoit un énorme accumulateur de 106 kWh autorisant un rayon d’action de 582 km. Quant au dérivé sportif SQ8, doté de trois moteurs (503 ch et 973 Nm !), il est forcément plus énergivore, et doit se contenter au mieux de 513 km en Sportback. Très agréable à conduire en toutes circonstances, y compris en le brusquant dans les virages, ce Q8 e-tron est hélas aussi victime d’une inflation impactant ses prix. Il débute désormais à 86 700 euros, contre 78 800 euros auparavant…